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Miércoles, 10 de junio de 2026

Marketing Digital en Quilmes: cómo anotarse a la propuesta gratuita

La capacitación se desarrollará el viernes 12 de junio, de 14 a 17, en la sede de Quilmes TEC ubicada en Lamadrid y Martín Rodríguez.

Redacción FMQ
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La Municipalidad de Quilmes, a través de Quilmes TEC, llevará adelante un nuevo Taller de Marketing Digital destinado a personas interesadas en incorporar herramientas y conocimientos para impulsar y potenciar sus proyectos, emprendimientos o iniciativas laborales.

La capacitación se desarrollará este viernes 12 de junio, de 14 a 17, en la sede de Quilmes TEC ubicada en la intersección de Lamadrid y Martín Rodríguez, en Quilmes Oeste. La propuesta será presencial, gratuita y contará con cupos limitados.

Durante la jornada, los participantes podrán acceder a contenidos vinculados al marketing digital y conocer estrategias para fortalecer su presencia en entornos digitales, mejorar la comunicación de sus proyectos y ampliar sus posibilidades de crecimiento.

Quienes deseen participar deberán realizar la inscripción a través de la plataforma Mi Quilmes Digital. Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse por correo electrónico a quilmestec@quilmes.gov.ar.

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