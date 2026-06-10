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Miércoles, 10 de junio de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este miércoles 10 de junio

El SMN estimó que las temperaturas que irán de los 10 a los 15 grados.

Redacción FMQ
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que este miércoles en la Ciudad el cielo se presentará nublado, con neblina durante la mañana y temperaturas que irán de los 10 a los 15 grados y viento del norte rotando al suroeste. Por la noche podrían registrarse lluvias aisladas.

El jueves el cielo seguirá nublado, con neblina y temperaturas de entre 10 y 16 grados, con viento del sudoeste.

Para el viernes se espera neblina, cielo parcialmente nublado y temperaturas que irán de los 8 a los 17 grados, con viento del oeste rotando al noreste.

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