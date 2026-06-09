Se viene la "TATORMEN": alerta por lluvias, nevadas y niebla en varias provincias

Tras varios días con condiciones cambiantes en distintas regiones del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por lluvias, nevadas y bancos de niebla que afectará a varias provincias del país.

Según informó el organismo especializado en el clima, el frente de mal tiempo alcanzará a provincias del centro, norte y la región cordillerana, con precipitaciones de variada intensidad, caída de nieve en áreas de montaña y reducción de la visibilidad. En este contexto, se recomienda extremar precauciones al momento de circular y mantenerse atento a las actualizaciones oficiales del pronóstico.

Alerta meteorológica por tormentas, nevadas y nieblas: Estas son las zonas afectadas

Para comenzar, el SMN lanzó una alerta meteorológica amarilla por fuertes vientos en La Rioja y Catamarca provenientes del sector norte con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.

En cuanto a la alerta por lluvias, detalló que la provincia más afectada será Neuquén, donde se prevén precipitaciones persistentes y tormentas de entre 10 y 20 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual. Mientras que Mendoza se encuentra bajo la alarma por nevadas intensas.

Alerta meteorológica por tormentas, nevadas y nieblas: Estas son las zonas afectadas

Por otra parte, el organismo nacional emitió unaque alcanza a la. Este fenómeno puede provocar una marcada reducción de la visibilidad, con el consecuente aumento del riesgo de accidentes en rutas, accesos y áreas urbanas.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan reducir al máximo la circulación y quedarse en el hogar si no es imprescindible salir. También sugieren no sacar residuos, mantener limpios los desagües y sumideros para facilitar el drenaje del agua y alejarse de zonas susceptibles a inundaciones.

Alerta meteorológica por niebla en distintos puntos del país

Además, se aconseja interrumpir el suministro eléctrico si ingresa agua a las viviendas, evitar la realización de actividades al aire libre y desconectar los aparatos eléctricos como medida de prevención. Es importante mantener puertas y ventanas cerradas y asegurar aquellos objetos que puedan ser desplazados por el viento.

¿Cómo estará el clima los próximos días en Buenos Aires?

El martes 9 será la jornada más fresca del período, con cielo mayormente cubierto y temperaturas que oscilarán entre los 7 grados de mínima y los 15 grados de máxima, con cielo completamente gris.

A partir del miércoles 10 y hacia el fin de semana, el tiempo se mantendrá similar, con alternancia de sol y nubes y temperaturas en leve ascenso. Las máximas irán de los 15 grados a los 17 grados, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 9 grados y 10 grados, sin grandes cambios en la tendencia general.

¿Cómo estará el clima los próximos días en Buenos Aires?

Hacia el comienzo de la próxima semana se espera un leve repunte térmico, con el lunes 15 como el día más templado del período, alcanzando una máxima cercana a los 18 grados. En general, será una seguidilla de días estables, con ambiente fresco por la mañana y tardes agradables, sin eventos de lluvia.