Se vienen fuertes tormentas: alerta meteorológica para las próximas horas, ¿qué dice el pronóstico?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendió las alarmas este viernes tras lanzar una alerta meteorológica amarilla que tendrá lugar en las próximas horas del sábado en varias provincias de nuestro país.

El organismo especializado en el clima indica en su sistema de Alerta Temprana (AT) que las provincias que estarán afectadas por las fuertes tormentas son Córdoba y Santa Fe.

Alerta meteorológica para las próximas horas: ¿Qué dice el pronóstico del tiempo?

La entidad del clima indica que las localidades contempladas por este fenómeno meteorológico estarán "afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma localizada".

Estas son las zonas afectadas por la alerta meteorológica de este viernes.

"Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias con cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas", añade.

El SMN, en este marco, brinda una serie de recomendaciones al respecto para la población afectada. Estas son:

1- Evitá salir.

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.





