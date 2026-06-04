Lanzan una alerta por lluvias en Buenos Aires y tres provincias: qué dice el pronóstico

Después de varios días sin lluvias en Buenos Aires y sus alrededores, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nuevas precipitaciones. La advertencia no solo alcanza al territorio bonaerense, sino también a otras tres provincias.

El reporte del organismo climático fue difundido durante la mañana de este jueves, en una jornada que ya mostró las primeras lluvias en distintos puntos del país y tomó por sorpresa a muchos vecinos.

La alerta meteorológica amarilla rige para el viernes 5 de junio y alcanza a distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y San Luis.

Pronóstico para el viernes: qué zonas esperan más agua

Según informó el Servicio Meteorológico, las áreas bajo alerta amarilla tendrán jornadas marcadas por lluvias de variada intensidad. Los acumulados previstos se ubican entre 30 y 60 milímetros, aunque en algunos sectores podrían registrarse valores superiores.

Además, no se descarta la presencia de tormentas aisladas con actividad eléctrica, por lo que se espera un viernes con cielo cubierto y condiciones inestables durante gran parte del día.

Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis, con alerta meteorológica para el viernes 5 de junio (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

En la provincia de Buenos Aires, el fenómeno afectará principalmente al oeste, centro y sur del territorio. También alcanzará a la costa atlántica sur y a la región de Bahía Blanca y Patagones.

El norte bonaerense, el AMBA y localidades como Pinamar y Mar del Plata quedarían fuera del área de alerta.

En La Pampa, el pronóstico alcanza a buena parte del norte y el este provincial, incluyendo la zona de Santa Rosa y otros departamentos cercanos a los límites con Buenos Aires y San Luis.

Por su parte, en San Luis el alerta se concentra sobre sectores del centro y este de la provincia, especialmente en las áreas que limitan con Córdoba y el norte pampeano.

Clima en el AMBA: cómo estará el tiempo en los próximos días

Si bien la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense no están bajo alerta meteorológica, el pronóstico anticipa varios días con mucha nubosidad y condiciones cambiantes.

Jueves

La jornada transcurre con cielo mayormente nublado y temperaturas agradables para la época. La máxima rondará los 18 grados y no se esperan fenómenos significativos durante el día.

Viernes

Para el viernes se prevé un panorama similar, con abundante nubosidad desde la madrugada hasta la noche. Las temperaturas se moverán entre los 14 y los 19 grados, mientras que las chances de lluvias seguirán siendo muy bajas.

Sábado

El cambio llegaría durante el sábado. Aunque la primera parte del día se presentará con cielo cubierto y sin grandes novedades, hacia la tarde y la noche aumentará la inestabilidad y podrían registrarse lluvias aisladas en distintos sectores del AMBA.

Vuelven las lluvias al AMBA este fin de semana (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Según el pronóstico del SMN, las condiciones inestables continuarían durante el domingo, por lo que se perfila un fin de semana con varias chances de agua en la región.