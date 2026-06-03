Vuelven las lluvias a Buenos Aires: ¿Cuándo llegan y cuáles serán las zonas más afectadas?

Después de varios días con tiempo estable, temperaturas frescas y pocas novedades meteorológicas, el clima volverá a mostrar cambios, sobre todo en el AMBA.

Según el pronóstico establecido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones podrían reaparecer durante el primer fin de semana de junio, alterando los planes al aire libre de miles de personas.

El SMN advirtió que se espera un "finde" pasado por agua.

La lluvia regresa "con todo": estas serán las áreas más afectadas





De acuerdo con los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones podrían presentarse durante el fin de semana y afectar tanto a la ciudad de Buenos Aires como a distintos puntos del conurbano bonaerense.

Para el sábado 6 de junio, se espera una jornada inestable desde las primeras horas del día. Durante la mañana podrían registrarse bancos de niebla o neblinas, mientras que hacia la tarde y la noche aumentará la probabilidad de precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 18 grados, con ambiente húmedo y cielo mayormente cubierto. Las lluvias previstas serían aisladas, aunque podrían extenderse a gran parte del AMBA.

El pronóstico del SMN muestra el avance de la inestabilidad sobre Buenos Aires durante el fin de semana.

Else perfila como el día con mayor inestabilidad del período analizado. El organismo meteorológico prevé, tanto en horas de la mañana como de la tarde y la noche.

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40%, mientras que la temperatura máxima alcanzaría los 16 grados y la mínima rondaría los 13. Además, se espera abundante nubosidad y condiciones propicias para chaparrones intermitentes.

Recién para el lunes 8 de junio, el panorama mejoraría de manera significativa. El cielo continuaría parcialmente nublado, pero sin pronóstico de lluvias.

Las temperaturas descenderán levemente, con una mínima de 11 y una máxima de 15 grados. Será una jornada más estable, con viento moderado y condiciones favorables para las actividades al aire libre.

Pronóstico extendido para el AMBA.

Según las proyecciones actuales, las zonas más afectadas por las lluvias serán la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, especialmente durante la tarde del sábado y gran parte del domingo.

No obstante, el alcance y la intensidad de los fenómenos podrían modificarse con futuras actualizaciones del pronóstico oficial. Por este motivo, aconsejan estar al tanto de las novedades que publica el organismo.