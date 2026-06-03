Clima en el AMBA: el pronóstico para este miércoles 3 de junio

Este miércoles en la Ciudad y el conurbano, el SMN adelantó que habrá una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 18 grados, con cielo nublado y viento del noreste.

El jueves se mantendrá la nubosidad, con una mínima de 14 grados, una máxima de 17 grados y viento del noreste.

Para el viernes se esperan temperaturas de entre 14 y 19 grados, con cielo nublado y viento del este. No se esperan lluvias.