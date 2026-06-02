Llega el primer Mundial de la Yerba Mate: competencia, degustaciones y fan fest

Se trata de un inédito evento que busca elevar y reconocer a la yerba mate a través de un certamen internacional de evaluación técnica y un fan fest que la conecta con el público y la posiciona como un producto de excelencia con identidad cultural propia y proyección mundial.



El evento reunirá a más de 80 productores de diferentes países para que presenten sus versiones de la yerba mate y productos derivados. Cada muestra será evaluada por un jurado de expertos internacionales bajo un sistema riguroso, transparente y a ciegas.

El público general podrá descubrir la diversidad de la yerba mate con stands de productores, degustaciones guiadas, paneles materos y actividades en vivo. Se trata de una experiencia única para los amantes del mate y que está pensada para toda la familia.

Para la primera jornada habrá que abonar una entrada para participar de las actividades (desde $10 mil), pero en los siguientes dos días comenzará el Fan Fest abierto para todo público con entrada gratuita.

Cronograma

5 y 6 de junio: Certamen Técnico: se evaluarán las muestras a cargo de especialistas internacionales.

6 y 7 de junio: comienza el Fan Fest gratuito para el público general.

7 de junio: ceremonia de premiación final y anuncio de los campeones mundiales.





Cebado intenso

Es un espacio virtual (@cebadointenso) para reunir a la comunidad matera, donde se intercambia la pasión, cultura y experiencias con la yerba mate.

Una cuenta donde quepan todos los mates, porque no existen buenos y malos mates, sino diversidad de gustos.

Tomar mate no es una moda, es parte de nuestra identidad, de nuestra cultura. Cebado intenso no impone, propone y alienta a compartir nuestras costumbres.

Desde este proyecto vamos a estar participando en la asistencia técnica de la primera edición del Mundial de la Yerba Mate.