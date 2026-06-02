Quilmes: jornada sobre bullying, violencia escolar y uso de armas

La problemática de la violencia escolar, el bullying y el acceso de menores a armas será eje de una jornada de debate y reflexión que se realizará este martes 2 de junio en Quilmes. Bajo el título "Niñez en Riesgo: Bullying, Violencia Escolar y Uso de Armas", la actividad buscará visibilizar una situación que preocupa cada vez más a las familias y a las comunidades educativas, además de generar líneas de acción concretas para abordar la temática.

La iniciativa es organizada por Abogados en Acción Quilmes, con el acompañamiento del Colegio de Abogados de Quilmes y de Mujeres Líderes en Acción, entidades que convocaron a distintos actores institucionales para participar del encuentro.

La jornada contará con la presencia de referentes de los ámbitos judicial, educativo, sanitario, legal, de seguridad e institucional, quienes expondrán distintas miradas sobre una problemática que atraviesa a niñas, niños y adolescentes en todo el país.

El encuentro se desarrollará entre las 15 y las 17 en el auditorio del Colegio de Abogados de Quilmes, ubicado en Alvear 474. Según adelantaron los organizadores, el objetivo será no sólo debatir sobre las situaciones de violencia que se registran en las escuelas, sino también avanzar en propuestas y herramientas concretas para la prevención y el acompañamiento de las víctimas.