Eva Mieri participó de la imposición de nombre de la Secundaria Nº 71

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, participó del acto de imposición del nombre "Hebe Liz Shweistein" a la Escuela de Educación Secundaria Nº 71, ubicada en Felipe Amoedo 1256, de Quilmes Oeste, una iniciativa impulsada y elegida democráticamente por la comunidad educativa y aprobada por resolución del Consejo General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

"Para mí es un honor estar hoy en esta imposición de nombre de una querida vecina de Quilmes, una artista única como Hebe Liz Shweistein, nuestra ‘Gaudí del conurbano'. Me une una relación muy especial con ella y con su familia, y recuerdo con mucha emoción cuando en 2020, siendo concejala, impulsamos su reconocimiento como Ciudadana Ilustre en medio de la pandemia. Hoy, que esta comunidad educativa haya elegido su nombre para esta escuela es profundamente significativo, porque no solo reconoce su enorme obra artística, sino también todo lo que Hebe dejó a nuestra ciudad desde el arte, la cultura y los sueños colectivos. Estoy segura de que hoy está presente entre nosotros, acompañando con su brillo y su sensibilidad este momento tan especial para Quilmes y para las y los estudiantes", señaló Eva, acompañada por la secretaria de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez.

La EES Nº 71 cuenta con una matrícula de 170 estudiantes y orientación en Artes Visuales. Desde 2019 funciona como Escuela de Educación Secundaria con seis secciones distribuidas entre el turno mañana y tarde.

Brenda Konfino, hija de Hebe, señaló: "Para nosotros este es un día muy importante y lo primero que pensamos fue lo contenta que estaría nuestra mamá al saber que esta escuela llevará su nombre. Queremos agradecerles a los chicos, a las autoridades y a toda la comunidad educativa por el amor y el compromiso que le pusieron a este acto y a cada detalle que recuerda su obra y su sensibilidad artística."



Hebe Liz Shweistein fue declarada Ciudadana Ilustre de Quilmes en 2020 y se convirtió en una figura reconocida del arte popular local por las intervenciones de mosaiquismo realizadas en su vivienda de Quilmes Oeste, conocida regionalmente como un espacio de interés turístico y cultural.

Entre sus obras más destacadas se encuentran "El faro de los sueños", "Rayuela", "El banco de las utopías" y distintas intervenciones artísticas realizadas sobre objetos y espacios cotidianos, como una pileta convertida en taller artístico y un Fiat 600. Su original propuesta estética le valió el reconocimiento de la prensa nacional, que la denominó "La Gaudí del conurbano" y "La Gaudí de Quilmes".

Antes de dedicarse al mosaiquismo, también desarrolló una faceta literaria y publicó cinco libros vinculados a temáticas como el amor, el desamor, la locura y la muerte.