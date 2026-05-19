Clima en el AMBA: el pronóstico para este martes 19 de mayo

Este martes en la Ciudad y sus alrededores se prevé una jornada con cielo ligeramente nublado y un leve ascenso en la temperatura, con valores que oscilarán los 6 y 19 grados, con viento del oeste.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el miércoles el cielo estará algo nublado, con temperaturas que oscilarán entre 7 y 15 grados, con viento del sur.

Para el jueves las temperaturas irán de los 6 a los 13 grados, con viento del sur y cielo parcialmente nublado.