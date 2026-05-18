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Lunes, 18 de mayo de 2026

Zaffaroni llega a Quilmes para una una charla en la AJB

El ex juez de la Corte Suprema encabezará la apertura del "Ciclo de Charlas sobre Justicia Penal, Criminología y Derechos Humanos".

Redacción FMQ

Quilmes será sede de un importante encuentro académico y jurídico con la llegada del reconocido jurista Eugenio Zaffaroni, quien encabezará la apertura del "Ciclo de Charlas sobre Justicia Penal, Criminología y Derechos Humanos".

La actividad se desarrollará el miércoles 20 de mayo, a las 15 horas, en la sede gremial ubicada en la intersección de Brown y Castelli. El evento está dirigido exclusivamente a agremiados y requerirá inscripción previa debido a la capacidad limitada del lugar.

La iniciativa busca promover un espacio de formación crítica, análisis y debate sobre los principales desafíos que enfrenta actualmente el sistema judicial argentino, especialmente en materia penal y de derechos fundamentales. En ese marco, Zaffaroni -considerado una de las figuras más influyentes del pensamiento jurídico y criminológico de América Latina- brindará una disertación centrada en la relación entre el derecho penal y la protección de los derechos humanos.

El ciclo abordará distintos ejes vinculados a la criminología contemporánea, el rol de las garantías constitucionales frente al poder punitivo del Estado y los debates sobre el acceso a la justicia y la democratización del servicio judicial en la provincia de Buenos Aires.

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