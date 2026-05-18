Menú
Radio en vivo
Lunes, 18 de mayo de 2026

Persisten los problemas eléctricos en Solano: se incendió un medidor domiciliario

Durante el fin de semana se registraron explosiones en transformadores, además de problemas de baja tensión y exceso de tensión en el suministro.

Redacción FMQ

Vecinos del barrio Los Eucaliptos y de distintas zonas de San Francisco Solano denunciaron reiterados cortes de energía eléctrica que afectan a la zona desde el pasado jueves y que continúan generando preocupación entre los frentistas.

Según relataron los habitantes del lugar, durante el fin de semana se registraron explosiones en transformadores, además de problemas de baja tensión y exceso de tensión en el suministro eléctrico, situaciones que ocasionaron múltiples inconvenientes en viviendas y comercios.

Uno de los episodios más graves ocurrió en la intersección de las calles 24 y 864, donde se incendió un medidor domiciliario, presuntamente a raíz de las fallas eléctricas. El hecho generó alarma entre los vecinos, quienes señalaron que temen por nuevos desperfectos y posibles daños mayores en las instalaciones.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

3
Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"
Noticias

Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"

4
"Esa es mi favorita": la confesión de Rodrigo De Paul sobre una canción de Tini que hizo explotar las redes
Noticias

"Esa es mi favorita": la confesión de Rodrigo De Paul sobre una canción de Tini que hizo explotar las redes

5
El Retutu anunció su retiro de la música tras 17 años: "Decido seguir a Dios"
Noticias

El Retutu anunció su retiro de la música tras 17 años: "Decido seguir a Dios"

Últimas noticias de San Francisco Solano