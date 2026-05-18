Persisten los problemas eléctricos en Solano: se incendió un medidor domiciliario

Vecinos del barrio Los Eucaliptos y de distintas zonas de San Francisco Solano denunciaron reiterados cortes de energía eléctrica que afectan a la zona desde el pasado jueves y que continúan generando preocupación entre los frentistas.



Según relataron los habitantes del lugar, durante el fin de semana se registraron explosiones en transformadores, además de problemas de baja tensión y exceso de tensión en el suministro eléctrico, situaciones que ocasionaron múltiples inconvenientes en viviendas y comercios.

Uno de los episodios más graves ocurrió en la intersección de las calles 24 y 864, donde se incendió un medidor domiciliario, presuntamente a raíz de las fallas eléctricas. El hecho generó alarma entre los vecinos, quienes señalaron que temen por nuevos desperfectos y posibles daños mayores en las instalaciones.