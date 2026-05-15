Importante encuentro solidario en San Francisco Solano para abordar la crisis social

Este miércoles se llevó adelante un importante encuentro entre la Pastoral Social y Cáritas de la Parroquia San Francisco Solano junto a la Cámara de Comercio de la ciudad, con el objetivo de comenzar un trabajo conjunto frente a las distintas problemáticas sociales que atraviesa nuestra comunidad.

Durante la reunión se dialogó sobre la difícil realidad que viven muchas familias de nuestra ciudad, especialmente ante la falta de trabajo, el aumento de las necesidades básicas y la creciente demanda de alimentos para los sectores más vulnerables.

Desde la Pastoral Social y Cáritas se destacó la importancia de unir esfuerzos entre las instituciones, los comerciantes y la comunidad para generar acciones concretas de solidaridad, contención y acompañamiento a quienes más lo necesitan.

Este primer encuentro marca el inicio de un camino de trabajo en conjunto, buscando construir redes de ayuda y compromiso social que permitan llevar respuestas reales a tantas familias de Solano que hoy atraviesan situaciones difíciles.