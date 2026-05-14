Atropellaron a un hombre con problemas visuales en Barrio Parque Bernal

Un hombre fue atropellado por una motocicleta durante la tarde de este jueves en Barrio Parque Bernal, cuando intentaba cruzar la calle, y sufrió lesiones leves y fue asistida en el lugar por personal del SAME.

Según relató el propio damnificado, posee problemas visuales y no logró advertir la presencia del rodado antes de cruzar, por lo que terminó siendo embestido por la moto.

Tras el impacto, vecinos dieron aviso a los servicios de emergencia y minutos después arribó una ambulancia del SAME, cuyos profesionales atendieron al hombre en el lugar del hecho.

Afortunadamente, las heridas no revestían gravedad y no fue necesario su traslado a un centro de salud.