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Jueves, 14 de mayo de 2026

Atropellaron a un hombre con problemas visuales en Barrio Parque Bernal

La víctima intentaba cruzar la calle cuando fue embestida por una motocicleta. Fue asistida por el SAME y no sufrió heridas de gravedad

Redacción FMQ

Un hombre fue atropellado por una motocicleta durante la tarde de este jueves en Barrio Parque Bernal, cuando intentaba cruzar la calle, y sufrió lesiones leves y fue asistida en el lugar por personal del SAME.

Según relató el propio damnificado, posee problemas visuales y no logró advertir la presencia del rodado antes de cruzar, por lo que terminó siendo embestido por la moto.

Tras el impacto, vecinos dieron aviso a los servicios de emergencia y minutos después arribó una ambulancia del SAME, cuyos profesionales atendieron al hombre en el lugar del hecho.

Afortunadamente, las heridas no revestían gravedad y no fue necesario su traslado a un centro de salud.

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