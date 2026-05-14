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Jueves, 14 de mayo de 2026

Elecciones en SUTEBA Quilmes: el oficialismo ganó con el 69% de los votos

Fabiana Pérez Valdez fue reelegida como secretaria general, mientras que Romina Portillo continuará como secretaria general adjunta.

Redacción FMQ

La conducción de SUTEBA Quilmes fue ratificada tras las elecciones sindicales realizadas en el distrito, donde el Frente Unidad Docente (FUD) obtuvo una amplia victoria con el 98,36% de las mesas escrutadas. De esta manera, Fabiana Pérez Valdez fue reelegida como secretaria general, mientras que Romina Portillo continuará como secretaria general adjunta.

Según los resultados difundidos por el espacio sindical, en Quilmes el FUD alcanzó cerca del 69% de los votos, superando ampliamente a la lista Azul y Blanca, que obtuvo el 17,6%, y a la lista Multicolor, con el 13,9%. Desde el sector ganador señalaron que el resultado representa "un amplio respaldo de la docencia quilmeña" a una conducción enfocada en la defensa de la educación pública, los derechos laborales y la organización colectiva.

En el plano provincial, la Lista Celeste-Violeta también se impuso en los comicios y consagró a María Laura Torre como nueva secretaria general de SUTEBA, en continuidad con la gestión encabezada durante los últimos años por Roberto Baradel.

Tras conocerse los resultados, desde el FUD destacaron que el triunfo reafirma "la importancia de la unidad y la organización sindical" en un contexto complejo para la educación pública, y remarcaron la necesidad de continuar fortaleciendo la representación de las y los trabajadores de la educación.

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