La UCR de Quilmes selló la unidad y Oscar García será el nuevo presidente

La Unión Cívica Radical de Quilmes oficializó una lista de unidad y designó a Oscar García como nuevo presidente del comité local, en el marco de una renovación partidaria que busca consolidar una conducción integrada por los distintos sectores internos del partido local.

La nueva etapa partidaria estará encabezada por García, acompañado por Emilse Bacaro como vicepresidenta y Carlos Calonga como secretario general. Además, forman parte de la construcción política las concejales Marcela Gago y Daniela Ferreyra, junto a convencionales provinciales y dirigentes de distintos espacios internos.

Desde el espacio señalaron que la conformación de una lista única representa "el punto de partida para reconstruir una alternativa política seria, amplia y convocante" de cara a los desafíos locales, provinciales y nacionales.

En el documento difundido por la UCR local, el partido reafirmó su identidad histórica basada en "la defensa de la democracia, la república, la educación pública, la movilidad social ascendente, la igualdad de oportunidades, la ética pública y el desarrollo productivo con justicia social".

Asimismo, la nueva conducción se referencia políticamente en dirigentes como Maximiliano Pullaro, Martín Lousteau y Fernando Pérez, con el objetivo de construir "una alternativa moderna, republicana y transformadora".

En ese sentido, el radicalismo quilmeño planteó una identidad diferenciada tanto del gobierno nacional encabezado por Javier Milei como de las experiencias vinculadas al kirchnerismo, apostando a una fuerza "con vocación de poder, sensibilidad social y capacidad de gestión".

"La unidad no es un punto de llegada, sino el punto de partida", expresaron desde la UCR de Quilmes al presentar oficialmente la nueva conducción partidaria.