Quilmes: alerta en la Ribera por una posible crecida del Río de la Plata

El Servicio de Hidrografía Naval emitió un aviso de crecida para el Río de la Plata que podría generar complicaciones este miércoles en distintos sectores costeros del Área Metropolitana de Buenos Aires, incluida la Ribera de Quilmes.

Según el parte oficial difundido por el Centro de Prevención de Crecidas, dependiente del Ministerio de Defensa, el Río de la Plata interior se encontrará durante la mañana de este miércoles "un metro treinta centímetros sobre los valores indicados en las tablas de marea".

El informe detalla que las mayores alturas se registrarían en distintos puntos de la región a lo largo de la jornada. En el Puerto de La Plata se prevé una altura de 2,70 metros hacia las 13; mientras que en el Puerto de Buenos Aires, en la zona del Muelle de Pescadores, el pico alcanzaría los 2,60 metros cerca de las 15. En tanto, para San Fernando se estima una altura de 2,70 metros alrededor de las 16.

Ante este escenario, las autoridades mantienen el monitoreo sobre las zonas ribereñas del sur del conurbano, donde podrían registrarse anegamientos temporarios en sectores bajos y complicaciones en accesos costeros. En Quilmes, la situación genera especial atención en áreas cercanas a la Ribera, donde las sudestadas y crecidas suelen provocar acumulación de agua sobre calles y espacios públicos.