El Municipio reclamó por los cortes de electricidad en distintos barrios de Quilmes

La explosión de un transformador dejó sin suministro eléctrico a cientos de vecinos de la zona de La Bernalesa, en la intersección de Lamadrid y Martín Rodríguez, en Bernal Oeste. La situación fue relatada en Radio FMQ por Silvia, una de las usuarias afectadas, quien describió los inconvenientes que atraviesan las familias del barrio a raíz del corte de energía.

El problema no se limitó a esa zona. En el centro de San Francisco Solano, casi 800 usuarios permanecieron sin luz durante el fin de semana, mientras que vecinos del barrio Los Eucaliptos denunciaron que sufren interrupciones del servicio desde la noche anterior. También se registraron inconvenientes en el suministro eléctrico en el sector de Gran Canaria y Rodolfo López, en Quilmes Oeste.

Ante la situación, desde las redes sociales oficiales del Municipio de Quilmes difundieron un comunicado en el que expresaron: "Desde el Municipio acompañamos a nuestros vecinos y vecinas en el reclamo por inconvenientes en el suministro eléctrico y exigimos a Edesur que restablezca el servicio".

Además, informaron que los usuarios pueden comunicarse con la empresa distribuidora a través de la línea telefónica 0800-333-3787 o mediante sus redes sociales para realizar reclamos y consultas sobre el estado del servicio.