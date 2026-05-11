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Lunes, 11 de mayo de 2026

La crisis universitaria vuelve a las calles y la UNQ dice presente

La casa de estudios quilmeña participará de la marcha federal con fuertes críticas al Gobierno nacional por el ajuste presupuestario y salarial.

Redacción FMQ

La Universidad Nacional de Quilmes se sumará el próximo martes a la cuarta Marcha Federal Universitaria, una convocatoria impulsada por las federaciones gremiales docentes, no docentes y estudiantiles, junto al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en defensa de la universidad pública y gratuita.

Desde los sectores organizadores advirtieron sobre el "incumplimiento" por parte del gobierno de Javier Milei de la Ley de Financiamiento Universitario, y denunciaron un "plan de vaciamiento y destrucción" del sistema universitario nacional.

En ese marco, los gremios docentes también reclamaron una recomposición salarial que, según señalaron, ronda el 50% para recuperar el poder adquisitivo perdido desde diciembre de 2023.

"Defendemos nuestra universidad del Conurbano, inclusiva y con mirada territorial", expresaron desde la convocatoria, que además invita a toda la comunidad educativa y vecinos a participar de una foto colectiva de apoyo a la UNQ.

La actividad se realizará a las 12 del mediodía en la sede de la universidad, como antesala de la movilización federal que volverá a poner en agenda la situación presupuestaria y salarial de las casas de estudio públicas del país.

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