La crisis universitaria vuelve a las calles y la UNQ dice presente

La Universidad Nacional de Quilmes se sumará el próximo martes a la cuarta Marcha Federal Universitaria, una convocatoria impulsada por las federaciones gremiales docentes, no docentes y estudiantiles, junto al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en defensa de la universidad pública y gratuita.



Desde los sectores organizadores advirtieron sobre el "incumplimiento" por parte del gobierno de Javier Milei de la Ley de Financiamiento Universitario, y denunciaron un "plan de vaciamiento y destrucción" del sistema universitario nacional.

En ese marco, los gremios docentes también reclamaron una recomposición salarial que, según señalaron, ronda el 50% para recuperar el poder adquisitivo perdido desde diciembre de 2023.

"Defendemos nuestra universidad del Conurbano, inclusiva y con mirada territorial", expresaron desde la convocatoria, que además invita a toda la comunidad educativa y vecinos a participar de una foto colectiva de apoyo a la UNQ.

La actividad se realizará a las 12 del mediodía en la sede de la universidad, como antesala de la movilización federal que volverá a poner en agenda la situación presupuestaria y salarial de las casas de estudio públicas del país.