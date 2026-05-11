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Lunes, 11 de mayo de 2026

La UCR bonaerense selló la unidad: "No había clima de internas"

La diputada provincial y presidenta del bloque radical, Alejandra Lordén, destacó el consenso alcanzado para definir la nueva conducción partidaria.

Redacción FMQ

La Unión Cívica Radical bonaerense logró cerrar un acuerdo de unidad para renovar la conducción partidaria y evitar una interna provincial, aunque en varios municipios habrá competencia en las elecciones partidarias previstas para el próximo 7 de junio.

En declaraciones a Radio FMQ, la diputada provincial y presidenta del bloque radical, Alejandra Lordén, aseguró que "no había clima de internas" dentro del espacio y destacó el consenso alcanzado para definir la nueva conducción partidaria.

El dirigente elegido para encabezar la UCR bonaerense es Emiliano Balbín, exdiputado provincial ligado al sector de Maximiliano Abad y nieto del histórico referente radical Ricardo Balbín.

Durante la entrevista, Lordén también se refirió a la situación económica y social del país y advirtió sobre las dificultades que atraviesa gran parte de la sociedad pese a algunos indicadores positivos en la macroeconomía.

"La mejora de la macroeconomía no vino acompañada por la mejora de la micro. La sociedad resiste bastante, pero se ve un inicio de un malestar que debe ser atendido", sostuvo la legisladora.

En ese sentido, remarcó que "la micro no despega y eso el presidente lo tiene que ver para evitar esa crisis económica y social", al tiempo que planteó la necesidad de que las mejoras económicas lleguen de manera más concreta al bolsillo de los ciudadanos.

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