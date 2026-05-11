Cómo viajar gratis en colectivo: las billeteras virtuales que reintegran hasta el 100% del boleto

Luego del incremento del 11,6% en las tarifas de colectivos bonaerenses, bancos y billeteras virtuales actualizaron sus promociones para mayo de 2026 y comenzaron a ofrecer importantes reintegros en transporte público, que en algunos casos permiten viajar gratis.

Las promociones aparecieron como una alternativa al uso tradicional de la tarjeta SUBE y contemplan devoluciones que van desde el 20% hasta el 100% del valor del pasaje, siempre sujetas a topes mensuales o límites por operación.

Según informaron las entidades financieras y plataformas digitales, los reintegros suelen acreditarse de manera inmediata en la aplicación o tarjeta virtual, funcionando como descuentos directos sobre el valor del boleto.

Entre las opciones más destacadas aparece Naranja X, que ofrece pagos mediante tecnología NFC con devolución del 100% y un tope de hasta $10.000 por tarjeta. También se suma Ripio, que brinda reintegros de hasta el 100%, aunque el beneficio depende del nivel de usuario dentro de la plataforma.

En tanto, Cuenta DNI mantiene promociones con tarjetas Visa del Banco Provincia que permiten recuperar el total del gasto en transporte, mientras que MODO, utilizando tarjetas Visa del Banco Macro, otorga un reintegro del 20%.

Para acceder a estos beneficios, en la mayoría de los casos es necesario activar el sistema NFC del celular, vincular tarjetas bancarias a la billetera virtual o utilizar determinados medios de pago habilitados por cada entidad.

Además, los usuarios deben tener en cuenta que las promociones poseen límites mensuales, por lo que la cantidad de viajes cubiertos dependerá del valor del boleto y del tope de devolución disponible.

Cuánto cuesta viajar tras el aumento

Con la actualización tarifaria de mayo, en la Provincia de Buenos Aires los boletos de colectivo quedaron en:

0 a 3 kilómetros: $968,57

3 a 6 kilómetros: $1.089,64

6 a 12 kilómetros: $1.210,71

12 a 27 kilómetros: $1.452,85

En el Conurbano bonaerense, las nuevas tarifas son:

0 a 3 kilómetros: $1.054,85

3 a 6 kilómetros: $1.162,91

6 a 12 kilómetros: $1.298,20

12 a 27 kilómetros: $1.556,88

Por otro lado, en la Ciudad de Buenos Aires el boleto mínimo pasó a costar $753,74 tras un aumento del 5,4%, mientras que el subte llegó a $1.414. En caso de no tener registrada la tarjeta SUBE, el valor asciende a $2.248,26.