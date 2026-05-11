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Lunes, 11 de mayo de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este lunes 11 de mayo

Se espera una temperatura máxima de 16 grados en el AMBA.

Redacción FMQ

Este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores el cielo se presentará soleado por la mañana y algo nublado a partir del mediodía. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 6 grados y la máxima de 16 grados, con viento del suroeste rotando hacia el noroeste.

El martes volverá a estar soleado, con una leve suba de las temperaturas. La mínima será de 8 grados y la máxima será de 19 grados, con ráfagas durante la madrugada de hasta 50 kilómetros por hora.

El miércoles el cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 10 grados y una máxima de 18 grados, con viento del suroeste. No se esperan lluvias.

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