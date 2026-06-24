El Turco García ingresó a "Gran Hermano" e hizo llorar a su esposa con su desprecio: "No me gustó un caraj..."

Desde hace algunos días, el Turco García y Mariela Prieto se encuentran en el centro de la escena mediática por el acercamiento de la participante con Emanuel Di Gioia en "Gran Hermano: Generación Dorada". Mientras en el exterior crecieron las versiones que indican que la pareja estaría separada desde diciembre pasado, el exfutbolista sorprendió al ingresar al reality y protagonizar un esperado cara a cara con la concursante.

La visita ocurrió durante una nueva edición del segmento "Congelados". Apenas escuchó la voz de su marido, la jugadora quedó visiblemente impactada. Su expresión no pasó desapercibida para los televidentes, que siguieron con atención cada detalle del reencuentro en medio de los rumores de crisis.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la actitud inicial de García. Antes de acercarse a Prieto, saludó a varios de los participantes de "Gran Hermano", entre ellos Andrea del Boca, Yanina Zilli y Cinzia Francischiello. Recién después se dirigió hacia la mujer con quien compartió gran parte de su vida.

Cuando llegó el momento de hablarle directamente, eligió destacar algunas de sus cualidades. "Estoy muy contento por todo lo que estás haciendo acá. Sé que estás jugando, sos una madre espectacular. Seguí jugando, te quiero un montón", expresó frente a toda la casa.

El Turco García ingresó a la casa de "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe).

Además, recordó el rol fundamental que tuvo Mariela durante uno de los períodos más difíciles de su historia personal. "Siempre fuiste una persona derecha. Me ayudaste un montón en un momento muy difícil de mi vida como fue la adicción. Te lo voy a agradecer siempre. Divertite, cuidate y seguí jugando. No te olvides quién sos", manifestó, generando una fuerte emoción en la participante.

Sin embargo, cuando parecía que el encuentro terminaba en armonía, el Turco regresó sobre sus pasos y dejó una frase que cambió por completo el clima de la casa de "Gran Hermano". "Vi lo del baile, siempre estuviste al límite. Sos una gran mujer, seguí jugando. Te quiero un montón", señaló en relación al acercamiento de su esposa con Brian Sarmiento y Emanuel. Pero antes de abandonar la casa fue tajante: "El baile no me gustó un carajo".

El Turco García saludó a Andrea del Boca y a Yanina Zilli. (Foto: Captura Telefe).

Finalizado el Congelados, Mariela dialogó con Santiago del Moro y reconoció que quedó afectada por la visita. La participante confesó que esperaba una actitud más cariñosa por parte del exfutbolista y admitió que le dolió la distancia emocional que percibió durante el breve encuentro.

Incluso, analizó que detrás de la reacción del exdeportista habría una cuestión de celos relacionada con Emanuel. "No está acostumbrado a verme bailar con nadie ni a tener una relación de amistad tan cercana con un hombre", reflexionó. Además, aseguró que le llamó la atención que no le dijera "te amo" en ningún momento.

A pesar de las versiones que circulan fuera de la casa y del malestar que le generó la situación, Prieto dejó en claro que no piensa modificar su comportamiento dentro del juego. También aclaró que su matrimonio no es una relación abierta, aunque remarcó el profundo amor y respeto que sigue sintiendo por el padre de sus hijos.