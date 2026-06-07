Brian Sarmiento y la esposa del Turco García, al borde de la censura en "Gran Hermano: "Un striptease muy hot"

La noche del viernes en la casa de "Gran Hermano" se transformó en un hervidero. Con striptease incluido y coreografías en el piso, los participantes llevaron la sensualidad a un punto extremo. Luana Fernández y JC López se dieron besos que hicieron explotar el streaming, mientras que Mariela Prieto y Brian Sarmiento desataron una catarata de críticas. La producción y los conductores miraron atónitos. Lo que pasó ya es furor en las redes.

"Gran Hermano Generación Dorada" ya lleva tres meses en Telefe, pero pocas veces se vio algo igual. La cosa empezó tranquila, con una música lenta de fondo. Ahí nomás, Luana Fernández y Juan Carlos López se mandaron una performance que dejó helados a todos.

Los movimientos, lentos y calculados, se fueron calentando de a poco. Él, con la ropa justa. Ella, siguiéndole el juego. Hasta que en un momento, los dos se juntaron y se dieron un beso que hizo gritar a todos en la casa. Los compañeros no daban crédito. En el streaming, las conductoras Coty Romero y Danelik Star se taparon la cara. Coty largó un grito que se escuchó en toda la transmisión. Danelik se quedó en silencio, sonrisa cómplice de por medio. La escena se volvió viral al toque.

Dato clave: antes del baile, Coty había anticipado que Luana era la indicada para ese tipo de prueba. No se equivocó. Lo que vino después superó toda expectativa. Los besos siguieron, los cuerpos se enredaron y el piso de la casa se convirtió en un escenario de alto voltaje.

JC López no es un principiado en estas lides. Antes de entrar al reality (lo hicieron en el repechaje), fue stripper, Mister Primavera en el programa de Susana Giménez y anduvo con Valeria Britos y Sabrina Ravelli. Después de años sin shows mediáticos, volvió con todo. Días antes ya había hecho un número similar con Tamara Paganini. JC dejó clara su estrategia: generar contenido para quedarse en el ojo de la tormenta.

Pero la noche no terminó ahí. El viernes, durante la fiesta, sonó el tema "No se ve / Chingón", de DesaKTa2. Brian Sarmiento lo tiene como su favorito. Y ahí nomás, Mariela Prieto (la esposa del Turco García) y Brian se mandaron una coreografía que hizo saltar todas las alarmas.

Los dos se pegaron como si no hubiera mañana. Movimientos muy cerca, cuerpos en el piso, roces que no dejaban lugar a la duda. Los otros participantes miraban y hacían señas a las cámaras, como diciendo "esto es heavy". Las imágenes volaron por redes sociales en minutos. Y los comentarios no se hicieron esperar.

A Sarmiento lo acusaron de faltarle el respeto a Danelik Galazán, su vínculo conocido afuera. Pero los palos más duros cayeron sobre Mariela. En X (antes Twitter), los usuarios la criticaron sin filtro: "Muy ordinarios", "Están calientes", "Esto es una venganza contra el Turco", escribieron varios. Porque Mariela ya venía con fama: días antes había tenido un acercamiento medio juguetón con Emanuel Di Gioia. Ahora, con Brian, la cosa pasó a otro nivel.