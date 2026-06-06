Luana y Nenu en una pelea feroz dentro de "Gran Hermano": "Con esta voz de pi... me quedé con tu chico..."

La convivencia en "Gran Hermano: Generación Dorada" explotó por completo. Después de una semana compleja, con enojo del conductor Santiago del Moro incluído, una pelea entre Luana Fernández (la que se escondió para comer pan en el baño) y Nenu López sacudió la casa y prendió fuego las redes sociales. Todo comenzó por ropa escondida, pero terminó con una frase que nadie esperaba. El escándalo ya es viral.

"Gran Hermano: Generación Dorada" volvió a quedar al borde del colapso. Esta vez, el terremoto interno tuvo nombre y apellido: Luana Fernández y Nenu López. El enfrentamiento entre las dos participantes explotó en cuestión de minutos y ya recorre las redes sociales como uno de los momentos más tensos de la temporada.

Todo empezó por una cuestión de ropa. Nenu reclamó por varias prendas que no encontraba y apuntó directamente contra Luana. La acusación fue clara: Luana se las habría escondido en distintos rincones de la casa. "Tenés 24 horas para devolvérmela", lanzó Nenu, con la voz cortante y la mirada fija.

Luana no se quedó callada. Negó cualquier responsabilidad y contraatacó con dureza. "No tengo nada, Nenu. Todo te lo llevé para allá. Lo primero que hiciste cuando entraste fue decirme que era una chorra. Eso habla más de vos que de mí", respondió, sin titubear. La palabra "chorra" quedó flotando en el aire como una declaración de guerra.

Nenu, lejos de retroceder, redobló la apuesta. "Dije que eras una chorra y que eras una atrevida", insistió. El ida y vuelta subió varios decibeles. Las compañeras y compañeros de la casa miraban sin saber dónde meterse. Algunos intentaron separarlas, pero la furia ya había tomado el control.

Cuando parecía que la discusión no podía escalar más, Luana cambió el tono. Pasó del grito al sarcasmo puro. "Hablá más fuerte porque con esa voz de pit... no se escucha nada de lo que decís", disparó. La frase, cargada de veneno, buscó el lugar más bajo. Y lo encontró.

Pero el momento que realmente incendió todo llegó después. Luana cerró su intervención con una confesión que nadie vio venir. "Con esta voz de pi... me quedé con tu chico", largó, entre la risa y el desprecio. El silencio cayó como un mazazo en el living de la casa. Nenu se quedó sin palabras. Los demás participantes abrieron los ojos como platos.

Esa última frase no tardó en viralizarse. En cuestión de minutos, los seguidores del reality invadieron Twitter, Instagram y TikTok. Los memes, los comentarios y los análisis se multiplicaron. La audiencia se dividió: unos apoyaron a Luana por "animarse a todo", otros defendieron a Nenu por haber sido víctima de una humillación pública dentro de la casa.

Contexto de la placa nominados

La pelea no fue el único tema caliente de la noche. Horas antes, la placa de nominados quedó definida. Tres participantes lograron salvarse gracias al voto del público: Andrea del Boca, Sol Abraham y Emanuel Di Gioia. Ellos festejaron y aseguraron una semana más dentro de la competencia.

La lista de jugadores en riesgo de eliminación quedó reducida a cinco nombres. Matías Hanssen, Brian Sarmiento, Franco Zunino, JuaniCar y Gisela "Yipio" Pintos continúan en placa. El público define con voto negativo. El próximo lunes, uno de ellos dejará la casa más famosa del país. La tensión, después de la pelea entre Luana y Nenu, subió varios escalones más.