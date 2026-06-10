Ricardo Darín criticó con dureza al gobierno de Javier Milei en la televisión española: "La gente la está pasando muy mal..."

Ricardo Darín estuvo de invitado en el programa de televisión española "Cara al Show con Marc Giró". Consultado por su opinión sobre el gobierno de Javier Milei, el prestigioso actor hizo un duro diagnóstico en el que se refirió no solo a la situación socioeconómica, sino también al femicidio de Agostina Vega.

%uD83D%uDD25A Ricardo Darin le preguntaron por el gobierno de ULTRA DERECHA Y FASCISTA de Milei, no solo que no lo negó, si no que respondió con contundencia:



"Ellos se amparan en que cierta realidad los ayuda en términos económicos, pero yo no termino de entender esos parámetros porque... pic.twitter.com/0z3WrGV6Zv — %uD83D%uDC9B%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 %uD83C%uDD5F%uD83C%uDD50%uD83C%uDD5C%uD83C%uDD5F%uD83C%uDD50 %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83D%uDC99 (@Pampa139) June 10, 2026

"Este es un momento bisagra, de reflexión profunda. Yo creo que ya la gente está reflexionando muchísimo porque, también hay que decirlo, este señor ganó las elecciones. Hubo mucha gente que lo votó. Se acercan las elecciones; ellos se basan y se amparan en que cierta realidad los ayuda en términos económicos, que a mí me gustaría entender esos parámetros porque veo gente que la está pasando realmente muy mal", comenzó diciendo Darín.

Luego, prosiguió: "Argentina es un país muy cíclico en ese sentido porque salimos en una y entramos en otra. Esto nos ha dado una gimnasia de crisis, que está casi en nuestro ADN. Tenemos esa gimnasia, entonces no nos terminan de voltear nunca". Y recordó: "En otros lugares del mundo, y me ha pasado también estando en España, en la gran crisis del 2008, que me preguntaron y yo dije: 'Nosotros tenemos mucha gimnasia de crisis y estamos acostumbrados a que no nos vamos a entregar y que algo va a pasar'".

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"No entiendo como el Gobierno NIEGA los femicidios. No me entra en la cabeza. Lo que está ocurriendo con la violencia contra las mujeres es tremendo". pic.twitter.com/M5mVx7PDOc — %uD83D%uDC9B%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 %uD83C%uDD5F%uD83C%uDD50%uD83C%uDD5C%uD83C%uDD5F%uD83C%uDD50 %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83D%uDC99 (@Pampa139) June 10, 2026

En otro tramo de la entrevista, Ricardo Darín mencionó el femicidio de Agostina Vega como el caso que sacudió al país: "La situación es tremenda. Lo que acaba de ocurrir con esta chiquita hace que necesariamente, ya no los movimientos femeninos, los hombres, la ciudadanía, la humanidad, deba pensar cómo puede ser que haya energúmenos que estén tan mal de la cabeza y que estén amparados por otros que están peor de la cabeza que ellos como para que ocurra lo que acaba de ocurrir".

En ese sentido, el protagonista de "Argentina 1985" criticó la inoperancia que llevó a que la adolescente no fuera hallada con vida: "Agostina no solo fue secuestrada, fue violada, asesinada, descuartizada y luego enterrada por un señor que había tenido denuncias de violencia de género y que había estado detenido, y lo largaron, lo dejaron libre. "Si esa línea de energúmenos hubiese hecho lo que tenían que hacer, esa chica hoy estaría viva", sentenció.

"¿Qué pasa con la violencia en el mundo? ¿Qué pasa con la violencia contra las mujeres? ¿Qué pasa con los hombres? Ya es una pregunta que no sabe a quién se tiene que dirigir", continuó con su análisis. "Propongo que todos tratemos de recordar en nuestro grupo de amigos si no detectamos en algún momento señales o alarmas de violencia, que hasta en un determinado contexto nos parecían un poco graciosas, pero que luego, capa sobre capa, forman una personalidad de una violencia que termina siendo lo que hizo este hombre con esta pobre chica", sostuvo Darín.

Visiblemente indignado, reclamó: "¿Cómo pueden negar los femicidios? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo les entra en la cabeza?". "Agostina es una de las consecuencias, en este momento la más grave de todas porque encendió a un país y estamos todos alineados detrás de esto", aseveró Ricardo.

"Lo que hace es que nos pongamos los pantalones largos de verdad y una vez por todas, y dejarnos de joder porque es así. No podemos empezar a naturalizar este tipo de cosas como ha venido ocurriendo. Las políticas, las formas de ser de la ultraderecha normalmente tienden a no ser sensibles con este tipo de temas, incluso a tratar de taparlos o de tacharlos. Para ellos no existen", cerró Ricardo Darín.