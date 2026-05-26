Ricardo Darín o Guillermo Francella, el duelo en redes en el que uno de los protagonistas tomó partido: "Me quedo con..."

A pesar de haber compartido "El secreto de sus ojos", una de las películas más exitosas de la historia del cine nacional y ganadora del Oscar, la tensión entre Ricardo Darín y Guillermo Francella parece no apagarse. En medio de un reciente apoyo conjunto al reclamo de la Asociación Argentina de Actores y Actrices para regular el uso de la inteligencia artificial, el actor de "Relatos salvajes" llamó la atención con un comentario que rápidamente explotó en redes sociales.

Después del fenómeno que significó el film dirigido por Juan José Campanella, ambos artistas tomaron caminos distintos. Aunque nunca hubo un enfrentamiento público ni declaraciones cruzadas, con el paso de los años creció una especie de mito alrededor de una supuesta "pica" entre los dos referentes de la actuación.

Con frecuencia, tanto el público como la prensa los ponen frente a frente. A veces las comparaciones aparecen por cuestiones políticas y, en otras oportunidades, por el alcance internacional de sus carreras.

Sin embargo, quien rompió el silencio en las últimas horas y se refirió a su colega fue Ricardo Darín. Todo comenzó cuando un usuario de "X" (ex Twitter) les preguntó a los internautas: "¿Con cuál de estos dos actores te quedás? Analizando los pergaminos y los estilos. Sin sesgo político". Mientras muchos usuarios debatían, el actor dejó una respuesta breve, pero contundente.

El comentario de Ricardo Darín sobre Guillermo Francella. (Foto: X).

"Me quedo con Franchela", escribió el padre de Chino, en referencia al protagonista de "El Encargado", aunque cometió un error al redactar el apellido. El comentario no tardó en viralizarse y volvió a poner bajo la lupa el vínculo entre dos de las figuras más importantes del espectáculo argentino.

Por el momento, no quedó claro si Ricardo Darín escribió el comentario en tono serio, irónico o simplemente como una respuesta espontánea. De hecho, semanas atrás también había generado repercusión en redes al definirse como "team Wanda" en medio del escándalo entre Wanda Nara y Eugenia "La China" Suárez. Mientras tanto, Guillermo Francella eligió mantenerse al margen y hasta ahora no hizo ninguna referencia pública sobre el tema.