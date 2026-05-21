Ricardo Darín defendió a Wanda Nara tras el escándalo por los Premios Martín Fierro: "Soy team Wanda"

El triunfo de Wanda Nara como "mejor conductora" en los Martín Fierro 2026 generó una verdadera grieta en el mundo del espectáculo. Mientras varias figuras apuntaron contra la empresaria y cuestionaron la decisión de APTRA, otras salieron a respaldarla públicamente. En ese contexto, Ricardo Darín sorprendió con una fuerte defensa hacia la ex de Mauro Icardi y elogió su presente como conductora y actriz.

En medio del revuelo, el actor habló con cronistas y no evitó el tema. Consultado por "MasterChef Celebrity", el programa que encabezó la mediática, y sobre cómo veía su desempeño al frente del ciclo, respondió sin vueltas y dejó clara su postura. "Sí, lo hizo muy bien. Yo soy team Wanda, porque Wanda se inventó a sí misma. Y es genial, es una genia, es muy inteligente", lanzó.

Lejos de quedarse ahí, Darín también opinó sobre las duras críticas que recibió la empresaria tras quedarse con la estatuilla. "Sí, sí, lo vi. Vi que se le tiraron a la yugular", comentó, dando a entender que muchas de las reacciones le parecieron exageradas y desmedidas.

El protagonista de "Relatos salvajes incluso fue más allá y destacó la capacidad de Wanda para reinventarse dentro de los medios. "Hay que mirar lo que hace ella", sostuvo. En ese momento, los periodistas aprovecharon para preguntarle si vería la primera película protagonizada por la conductora. "Muero por verla. Yo soy fan de Wanda, te juro. Sí", respondió entusiasmado. Luego, ante la consulta sobre si la consideraba buena actriz, contestó con un contundente "sí".

Wanda Nara en los Martín Fierro 2026. (Foto. Crónica/ Nahuel Ventura).

Entre risas, además, reveló que tiempo atrás la mediática lo había convocado para participar de un proyecto audiovisual. "No fui", contó divertido cuando le preguntaron si había aceptado trabajar en una producción impulsada por la empresaria. Así, el respaldo del actor volvió a poner a Wanda en el centro de la escena y dejó en evidencia el impacto que sigue generando dentro del ambiente artístico.