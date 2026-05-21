Moria Casán y Georgina Barbarossa sellaron su reconciliación con un momento histórico en la TV: "Nunca te dejé de querer..."

La noche de los Martín Fierro 2026 juntó a Moria Casán y Georgina Barbarossa después de más de veinte años. Un abrazo inesperado encendió la tele, y, tras varios escándalos, como las quejas por el premio que ganó Wanda Nara, se vivió un momento histórico en la TV. El jueves 21 de mayo, en un dúplex entre Telefe y El Trece, dejaron la guerra por el rating de lado por un rato, y las dos grandes figuras se sinceraron y sellaron su reconciliación.

Todo empezó con un gesto simple. Un abrazo. Pero no un abrazo cualquiera. En la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2026, Moria Casán y Georgina Barbarossa se encontraron frente a frente. No cruzaban palabra hacía más de dos décadas. El motivo real del distanciamiento nunca se supo del todo. Rivalidad televisiva, diferencias personales, egos que chocan. Lo cierto es que la tele las mantuvo separadas durante años. Hasta el lunes.

Esa noche, Santiago del Moro las hizo subir al escenario junto a Carmen Barbieri. Sin plan, sin guion, Moria sintió algo que ella misma describió después como genuino. "Lo único que sentí absolutamente fue abrazarte. Abrazarte y decirte lo que te dije, pero absolutamente genuino, sin postura. Me salió realmente abrazarte, Georgi", confesó la diva días más tarde.

Pero el verdadero momento emotivo llegó el jueves a la mañana. Telefe y El Trece hicieron algo inédito: armaron un dúplex en vivo entre los programas de ambas conductoras. Una transmisión simultánea que partió la pantalla en dos para unirlas a ellas. Georgina habló desde un estudio, Moria desde el otro. Y lo que siguió fue televisión pura, sin filtros.

Georgina arrancó admitiendo la emoción: "Qué te dije: ‘Moria, me vas a hacer llorar'. Y vos me dijiste: ‘Si querés llorar, llorá'. Me quedé muy conmovida". Moria respondió con una honestidad que desarmó a todos. Reconoció su famoso ego, ese que ella misma alimenta como personaje, pero lo puso en su lugar: "El ego es para priorizarme, porque he sido siempre el sostén de todo. Pero el ego y el orgullo fue dejado de lado totalmente". Y ahí largó la frase que se volvió viral: "Nunca te dejé de querer".

Barbarossa no pudo contener las lágrimas. "¡Oh, qué lindo, por Dios!", exclamó. Después, entre risas y mocos, las dos hicieron lo que mejor saben hacer: bajar la solemnidad con humor. "Dos viejas chotas lloran", tiró Moria. "Me divierte", respondió Georgina. Y cerró con otra perla: "Pero que nunca te dejé de querer, porque cuando la amistad está atravesada por el humor, ¡lo que nosotros nos reímos, gorda!, no existe".

Los paneles de ambos programas estallaron en aplausos. Las redes también. En cuestión de minutos, el video recorrió el país. Y no era para menos. Dos figuras enormes, con décadas de historia compartida y también de enfrentamientos, eligieron la televisión en vivo para mostrar que el rencor se puede dejar atrás.

Moria, fiel a su estilo, lanzó una frase que resume el espíritu de todo esto: "La grieta no tiene por qué existir. La grieta entre las piernas solamente". El chiste picante no tapó el mensaje de fondo: en tiempos donde todo parece dividir, dos mujeres públicas mostraron que el afecto puede más.

Este reencuentro no fue un simple momento televisivo. Fue un espejo. La tele argentina, muchas veces acusada de alimentar la grieta y el escándalo, dio vuelta la torta y ofreció una postal de reconciliación genuina. Lo destacable acá es la ausencia de pose. Ni Moria ni Georgina actuaron. Se emocionaron de verdad, se rieron de verdad y se dijeron cosas que venían guardando hace años.