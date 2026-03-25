El rating de la televisión argentina tuvo un lunes muy movido con el encendido repartido entre las mañanas de Telefe y América. La competencia por la audiencia se centró en el duelo directo entre "A la Barbarossa" y "La mañana con Moria", donde cada conductora apostó a contenidos muy diferentes para ganar el minuto a minuto. Mientras una se apoyó en el éxito de los realities, la otra buscó el golpe de efecto con figuras de la música urbana.

Moria Casán entrevistó a Ca7riel y Paco Amoroso.

Según informó La Pavada de Diario Crónica, los cuatro más vistos del lunes fueron: "GH1", 10.7 puntos de promedio; "Pasapalabra", 8.3; "GH2", 8.1, y "Telefe Noticias", 7.8. El Trece tuvo a "Es mi sueño", 5.4, y "Ahora caigo", 4.8, versus "Bahar", 6.1. En la mañana, "A la Barbarossa" marcó 3.7 puntos contra los 2.2 de "La mañana con Moria" y 2.3 de "Puro show".

Curiosidades del rating: Georgina Barbarossa y Moria Casán en un duelo cabeza a cabeza

El lunes, el programa de Moria Casán puso toda la carne al asador con una entrevista grabada exclusiva a Catriel y Paco Amoroso. La One apostó a la frescura de los referentes de la música actual para captar a un público joven y renovar su pantalla. Por su parte, Georgina Barbarossa aprovechó la localía en Telefe y dedicó gran parte de su envío a desmenuzar todo lo que pasa dentro de la casa de "Gran Hermano", su caballito de batalla infalible.

A pesar del esfuerzo de producción de la competencia, el imán del reality sigue siendo imbatible para el termómetro de la televisión abierta. Georgina logró imponerse con sus 3.7 puntos, demostrando que el debate sobre la convivencia sigue siendo el contenido preferido de la mañana. Moria, con sus 2.2, dio pelea con una propuesta distinta y original, pero no le alcanzó para quebrar la hegemonía de la señal líder.

Finalmente, la mañana argentina confirma que la sinergia entre programas es la clave del éxito para la señal de Martínez. Aunque las notas exclusivas con artistas de primer nivel aportan prestigio y variedad, el público masivo sigue eligiendo el minuto a minuto del confesionario. La brecha se mantiene firme y obliga a los demás canales a buscar nuevas estrategias para intentar limar la diferencia de puntos en una televisión cada vez más competitiva.