La fuerte apuesta de Telefe para sostener el rating de "Gran Hermano" tras el final de "MasterChef Celebrity": los detalles

La convivencia de "MasterChef Celebrity" y "Gran Hermano: Generación Dorada" en la pantalla de Telefe demostró que el reality conducido por Wanda Nara le dejaba un gran piso de rating al ciclo de Santiago del Moro. Pero ahora, tras la final del programa culinario, las autoridades del canal tuvieron que pensar una nueva estrategia para que "GH" mantenga sus números y apostaron por un plato fuerte en su grilla diaria.

Información de La Pavada del Diario Crónica indica que en la señal de las pelotas cruzan los dedos, ya sin "MasterChef Celebrity", para que Iván de Pineda haga su magia al frente de "Pasapalabra", que se emitirá de lunes a viernes en la previa de "Gran Hermano". La idea es sostener el encendido con un formato probado y un conductor que conecta con el público en distintos segmentos.

Además, el conductor y modelo suma otros proyectos en paralelo. A su regreso con el ciclo de entretenimiento se agrega una nueva temporada de "Iván de viaje", y su participación como una de las caras principales del Martín Fierro de la Moda 2026, que se realizará el 26 de abril junto a Valeria Mazza.

Con este combo, Telefe refuerza su pantalla con una figura consolidada para sostener la competencia en una franja clave. La apuesta por Iván de Pineda no solo responde a su experiencia al frente de formatos exitosos, sino también a su capacidad para fidelizar al público en el día a día. En un contexto donde cada punto de rating cuenta, el canal busca apoyarse en nombres fuertes para mantener el encendido y sostener el rendimiento de su prime time.