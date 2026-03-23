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FARÁNDULA

Andrea del Boca volvió a "Gran Hermano" y habló sobre su salud: "Me asusté mucho..."

La actriz regresó al reality de Telefe tras recibir el alta médica y se refirió a los motivos detrás de su salida de la casa. Enterate qué dijo, en la nota.

A cinco días de su salida, Andrea del Boca volvió a ingresar a la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe). La actriz tuvo su regreso en plena gala de eliminación, donde se apareció por "la puerta giratoria". Luego del reencuentro con sus compañeros, la artista habló de su estado de salud.

"Le quiero agradecer a la producción porque el otro día me asusté mucho, y me han protegido. Me preguntaron si quería volver y yo dije que quería seguir con el protocolo y no quería romper el aislamiento", comenzó diciendo Andrea en diálogo con Santiago del Moro.

El reencuentro entre Yanina Zilli y Andrea del Boca en "Gran Hermano".
El reencuentro entre Yanina Zilli y Andrea del Boca en "Gran Hermano".

Y reveló cuál fue el problema de salud que tiene: "Entré medicada, pero hay un tema gastroenterológico, que no es muy agradable, pero es algo muy común, que es colón irritable".

"Hace tiempo no le pegan con los antibióticos y después se complicó con la presión que empezó a subir, sobre todo de noche, y soy de presión baja. Me cambiaron la medicación y después me dieron otra... es la vida", explicó Andrea del Boca

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