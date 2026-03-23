Andrea del Boca volvió a "Gran Hermano" y habló sobre su salud: "Me asusté mucho..."

A cinco días de su salida, Andrea del Boca volvió a ingresar a la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe). La actriz tuvo su regreso en plena gala de eliminación, donde se apareció por "la puerta giratoria". Luego del reencuentro con sus compañeros, la artista habló de su estado de salud.

"Le quiero agradecer a la producción porque el otro día me asusté mucho, y me han protegido. Me preguntaron si quería volver y yo dije que quería seguir con el protocolo y no quería romper el aislamiento", comenzó diciendo Andrea en diálogo con Santiago del Moro.

El reencuentro entre Yanina Zilli y Andrea del Boca en "Gran Hermano".

Y reveló cuál fue el problema de salud que tiene: "Entré medicada, pero hay un tema gastroenterológico, que no es muy agradable, pero es algo muy común, que es colón irritable".

"Hace tiempo no le pegan con los antibióticos y después se complicó con la presión que empezó a subir, sobre todo de noche, y soy de presión baja. Me cambiaron la medicación y después me dieron otra... es la vida", explicó Andrea del Boca.