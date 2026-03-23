Andrea del Boca recibió el alta médica y volvería a "Gran Hermano": cuándo sería su reingreso a la casa

Desde la abrupta salida de Andrea del Boca de la casa de "Gran Hermano: Generación Dorada" para realizarse estudios médicos, crecen las expectativas por saber si regresará, cuándo podría hacerlo o si otra figura como Graciela Alfano ocuparía su lugar. En ese contexto de incertidumbre y repercusiones, se supo que la actriz recibió el alta y podría reincorporarse en los próximos días.

Según trascendió, la ex "Celeste, siempre Celeste" presentó presión alta y algunos estudios iniciales no arrojaron resultados favorables, lo que motivó su traslado a una clínica para un control más exhaustivo. Tras ser asistida por el equipo médico y completar nuevos chequeos, logró estabilizarse y obtuvo el aval de los médicos para regresar a la competencia.

"Andrea dejó la clínica en la que estaba, renovó el contrato y mañana regresaría a la casa", anunció Luciana Elbusto en "Intensos", el ciclo que conduce Tomás Dente en Crónica. De esta manera, todo indica que la vuelta de la artista podría concretarse este lunes 23 de marzo, en una gala clave en la que también se conocerá al próximo eliminado.

A su vez, en la última emisión de "Intrusos" (América TV), Daniel Ambrosino descartó una de las versiones que circulaban con fuerza, la cual indicaba que Del Boca participaría del cumpleaños de su madre antes de regresar al programa. "La semana pasada veníamos hablando si estaba internada, si no estaba internada, si estaba en la casa del country, si estaba con la madre. Porque el cumpleaños de la madre es mañana y a mí lo que me dicen es que si pasaba el día de mañana, ya sería como demasiado escándalo", explicó.

Andrea del Boca en "Gran Hermano: Generación Dorada".

Por su parte, Paula Varela analizó que el posible reingreso no sería casual. "Es un lunes donde ya no está ‘MasterChef Celebrity', que le dejaba un muy buen piso. Entonces, el programa tiene que empezar con alguna bomba", sostuvo, en referencia a la estrategia de Telefe para mantener al público enganchado a "Gran Hermano" y sostener buenos niveles de rating.

Mientras tanto, otra incógnita sigue abierta: qué pasará con Graciela Alfano. "En Telefe dicen que ella se postuló", comentaron en el programa, dando a entender que la propia figura se habría ofrecido como posible reemplazo en caso de que la actriz no regresara, aunque sin una propuesta formal por parte de la producción.

Por lo pronto, habrá que esperar a la gala de este lunes del reality que conduce Santiago del Moro para saber si finalmente Andrea Del Boca vuelve a la casa o si, tras el delicado cuadro de salud que atravesó, opta por no reincorporarse.