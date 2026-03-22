"Gran Hermano Generación Dorada": qué participantes se salvaron de la gala de eliminación de este lunes 23 de marzo

De cara a una nueva gala de eliminación de "Gran Hermano Generación Dorada", este domingo 22 de marzo, Santiago del Moro reveló los nombres de los participantes que fueron salvados por el el voto telefónico y, por ende, bajaron de la placa positiva.

El jueves pasado se salvaron de la eliminación siete mujeres y un varón: Zilli, Andrea, Emanuel, Solange, Daniela, Pincoya, Yipio y Cinzia.

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