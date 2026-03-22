Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

FARÁNDULA

"Gran Hermano Generación Dorada": qué participantes se salvaron de la gala de eliminación de este lunes 23 de marzo

Este domingo 22 de marzo, se conocieron los resultados de la votación y, en consecuencia, algunos jugadores bajaron de la placa positiva del reality de Telefe. ¡Enterate más, en la nota!

De cara a una nueva gala de eliminación de "Gran Hermano Generación Dorada", este domingo 22 de marzo, Santiago del Moro reveló los nombres de los participantes que fueron salvados por el el voto telefónico y, por ende, bajaron de la placa positiva. 

El jueves pasado se salvaron de la eliminación siete mujeres y un varón: Zilli, Andrea, Emanuel, Solange, Daniela, Pincoya, Yipio y Cinzia.

Noticia en desarrollo...

Gran Hermano: todo sobre la nueva temporada, el casting, los ganadores y los participantes

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala
Noticias

Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala

3
Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"
Noticias

Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"

4
El descargo de Nicki Nicole tras quedar en la interna entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: "Me encantaría decir..."
Noticias

El descargo de Nicki Nicole tras quedar en la interna entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: "Me encantaría decir..."

5
La historia detrás del corset viral de Maria Becerra en el Lollapalooza Argentina 2026 que sorprendió a todos
Lanzamiento

La historia detrás del corset viral de Maria Becerra en el Lollapalooza Argentina 2026 que sorprendió a todos

Últimas noticias de Gran Hermano