Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 23 de marzo, según las encuestas

Los participantes de "Gran Hermano: Generación Dorada" viven días de máxima tensión después de recibir una dura sanción que los dejó a todos en placa positiva tras comprobarse un complot. Luego de conocerse a los ocho concursantes que bajaron y se salvaron de la eliminación, las encuestas en redes ya reflejan quién podría abandonar la casa este lunes 23 de marzo.

El jueves, de forma aleatoria, salieron de la placa positiva Zilli, Andrea, Emanuel, Solange, Daniela, Pincoya, Yipio y Cinzia. Además, Santiago del Moro aclaró que, si bien la actriz quedó a salvo, su regreso depende de la aprobación médica. Cabe recordar la ex "Celeste, siempre Celeste" que debió salir de la casa para realizarse estudios.

En medio de este escenario, los sondeos digitales empiezan a marcar una tendencia clara. Según una encuesta de la cuenta "Mundo Famosos" en su canal de difusión de Instagram, La Maciel (11,7%), Danelik (10,7%), Eduardo (9,9%) y Juanicar (9,6%) aparecen como los más respaldados por el público.

Un escalón más abajo se ubican Lolo (8,5%), Manu (8,3%), Mavinga (7%) y Kennys (6%), quienes todavía conservan chances de seguir en competencia, aunque con menor margen. Por otro lado, Nazareno (5,7%), Titi (4,4%), Lola (4,3%), Brian (3,7%) y Franco (3%) atraviesan una situación más comprometida.

Este lunes 23 de marzo se conocerá al nuevo eliminado de "Gran Hermano: Generación Dorada".

En la cuerda floja aparecen Zunino (2,6%) y Martin (1,9%). Aunque Luana se posiciona como la más complicada, con apenas el 1,8% de los votos. De mantenerse esta tendencia, todo indica que sería la próxima en dejar la casa, en una gala que promete ser decisiva.