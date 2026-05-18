Horóscopo: los 4 signos más afectados por la conjunción de la Luna y Venus

La conjunción de la Luna y Venus activa emociones profundas y mueve el destino sentimental de muchos signos del horóscopo. Este encuentro astral potencia la sensibilidad, la necesidad de afecto y las conexiones intensas, pero también genera confusión emocional y reacciones impulsivas. Mientras hay signos que enfrentarán un mal momento económico y otros que encontrarán a su alma gemela en mayo, cuatro energías del zodíaco sentirán este tránsito con mucha fuerza y deberán manejar con cuidado sus vínculos y decisiones afectivas.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

La conjunción toca tu costado más emocional y puede dejarte especialmente sensible frente a comentarios o actitudes de personas cercanas. Cáncer, vas a necesitar más atención y contención de lo habitual, pero el riesgo aparece si esperás que los demás adivinen lo que sentís. Expresar emociones con claridad será clave para evitar decepciones. También conviene frenar idealizaciones y mirar los vínculos desde un lugar más realista.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra, Venus es tu planeta regente y este fenómeno impacta directo en tu mundo afectivo. Pueden surgir encuentros intensos, reconciliaciones o charlas que movilizan emociones guardadas. El problema aparece si intentás sostener la armonía a cualquier precio. No calles lo que te incomoda por miedo al conflicto. Este tránsito te pide sinceridad emocional y decisiones más claras en cuestiones del corazón.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La energía lunar despierta inseguridades, celos y necesidad de control en temas amorosos. Cualquier actitud ambigua puede generar sospechas o discusiones innecesarias. Escorpio, antes de reaccionar, tratá de separar intuición de imaginación. La intensidad emocional crece y eso puede jugarte en contra si actuás desde el enojo. Buscar momentos de calma y hablar sin confrontar te ayuda a equilibrar el vínculo.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La conjunción potencia tu sensibilidad natural y te conecta con emociones muy profundas. Sentís todo con más intensidad y eso puede llevarte a idealizar personas o situaciones. También existe riesgo de engancharte con historias poco claras. Piscis, escuchá tu intuición, pero sin perder contacto con la realidad. Rodearte de personas que te den tranquilidad y no confusión será fundamental durante este período.