Horóscopo: los signos que no soportan las injusticias

El destino de cada persona escribe su camino, pero el horóscopo revela ciertas constantes. Dentro de la rueda zodiacal, algunos nacen con la injusticia atravesada en el alma. Mientras los signos más tolerantes dejan pasar situaciones desiguales y los signos más temperamentales explotan por cualquier cosa, estos pocos elegidos combinan sensibilidad social con carácter firme. No se callan. No miran para otro lado.

Aries (21 de marzo al 19 de abril):

Aries no disimula. Cuando ve una injusticia, la sangre le hierve al toque. El problema es que actúa antes de pensar. Se manda de cabeza a pelear, muchas veces sin medir consecuencias. El consejo: respirá profundo tres veces antes de saltar. Tu impulso es noble, pero un segundo de pausa convierte la bronca en estrategia. Usá esa energía marciana para organizar respuestas, no solo para gritar.

Leo (23 de julio al 22 de agosto):

Leo no tolera que pisoteen a los débiles porque él mismo necesita brillar con justicia. Su ego se ofende cuando alguien abusa de su poder. La mala noticia es que a veces se cree el salvador y termina robándose el protagónico del verdadero afectado. El consejo: bajá un cambio. En vez de sacar pecho, preguntá qué necesita el otro. Tu generosidad real aparece cuando aprendés a escuchar sin hacerte el héroe.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre):

Sagitario no soporta la hipocresía ni las reglas chuecas. Su flecha apunta directo al que miente o abusa. El drama: se calienta, dice todo lo que piensa sin filtro y después se arrepiente porque quemó puentes. El consejo: la verdad duele, pero la forma también importa. Antes de largar el discurso ardiente, preguntate si querés tener razón o querés cambiar algo. A veces, el silencio estratégico pega más fuerte.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero):

Acuario ve la injusticia como una falla del sistema y se obsesiona. No es una bronca caliente, es una bronca fría y calculada. El riesgo: se vuelve tan rebelde que termina peleando solo, sin sumar aliados. El consejo: no todo el mundo procesa las injusticias con tu velocidad mental. Construí puentes, no trincheras. Tu idea de cambio es brillante, pero si la contás con soberbia, nadie te sigue. Un poco de humildad revolucionaria no mata a nadie.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio):

Cáncer siente la injusticia como si se la hicieran a él. Si lastiman a un ser querido o a alguien vulnerable, se transforma. El problema es que la emoción lo nubla. Termina llorando de bronca o guardando rencor durante semanas. El consejo: canalizá esa sensibilidad en acción concreta. Cocinarle algo al que sufre, acompañar, escuchar. No necesitás explotar para ser útil. Tu caparazón existe para proteger, no para encerrar la rabia.