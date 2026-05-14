Agustín "Soy Rada" Aristarán, con nervios antes del debut de su nuevo musical: "Cuanto menos falta..."

Con un largo camino trazado en los medios , Agustín "Soy Rada" Aristarán protagonizará su segundo musical en el Teatro Gran Rex. A pesar de éxitos como "Escuela de Rock", o "Chanta", o su trabajo en "Otro día perdido", Rada asegura que el dinero no lo moviliza. Con ese plan, el artista multifacético estrenará en vacaciones de invierno la superproducción "Charlie y la fábrica de chocolate".

Según La Pavada de Diario Crónica, Agustín "Rada" Aristarán se encuentra en las etapas finales antes del estreno de su nuevo musical. Respecto a su preparación para el estreno de "Charlie y la fábrica de chocolate", comentó: "Cuanto menos falta, más nervios. Pero son nervios lindos, nervios de energía, de ganas de que lo vean. Estoy todo el día con Wonka, esta historia es espectacular". Cansado, pero feliz, disfruta las grabaciones de "Otro día perdido".

El bahiense, que construyó una carrera sólida como comediante, mago, actor y conductor, logró posicionarse como uno de los artistas más completos del entretenimiento nacional. Pasó de las redes sociales a las grandes producciones de la Avenida Corrientes. Su nombre artístico mutó por razones legales en 2024: abandonó el seudónimo "Radagast" tras una intimación de los dueños de los derechos de "El Señor de los Anillos". Con "Soy Rada", se reinventó una vez más.

La popularidad masiva le llegó a través de videos de humor junto a su hija Bianca en Instagram y YouTube. Esos clips, simples y genuinos, acumularon millones de seguidores. Pero el teatro siempre fue su gran amor. En 2023 obtuvo un enorme reconocimiento de la crítica al ganar el Premio Hugo por encarnar a Tronchatoro en "Matilda". Al año siguiente, repitió la dosis con su rol protagónico en "School of Rock". También lideró el unipersonal "Chanta", escrito por la dupla Cohn-Duprat, espectáculo que le valió el premio Estrella de Mar en Mar del Plata.

Ahora, el desafío es mayúsculo. Interpretar a Willy Wonka en el Gran Rex, a partir del 4 de junio, lo tiene con la adrenalina al palo. "Son nervios de energía, de ganas de que lo vean", repite. En paralelo, coprotagoniza y presenta "Otro día perdido" por El Trece junto a Mario Pergolini, un formato televisivo estilo late night que le exige frescura y ritmo.

Y como si fuera poco, dirige su propia agencia creativa llamada Juegue, con la cual desarrolla contenidos de ficción, publicidad y proyectos teatrales para diversos talentos del medio.

Entre ensayos, grabaciones y reuniones de producción, Rada confiesa que vive metido en la piel de Wonka. La previa lo encuentra agotado pero feliz. Sabe que el musical infantil es una superproducción que demandará lo mejor de sí.

Y aunque los nervios lo invaden a medida que se acerca la fecha, los transforma en combustible. Porque después de tantos años de carrera, de giras, de programas y de premios, el tipo todavía se emociona como la primera vez. Eso, justamente, lo hace único.