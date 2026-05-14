Joaquín Levinton se sintió humillado por Leandro Paredes en un encuentro insólito: "Era una cucaracha..."

Joaquín Levinton es una de las grandes sorpresas de "Es mi sueño", con su estilo descontracturado y humor, con anécdotas e ideas que siempre dan que hablar. Hace tan solo unos días sorprendió en el programa como un maestro de yoga, y, mientras el reality de Guido Kazcka arranca una nueva etapa, el cantante de Turf contó una historia de cuando se sintió humillado por Leandro Paredes al verlo en una fiesta.

A Joaquín Levinton le pasó lo que a cualquier mortal: creerse la gran cosa y que la vida le baje los humos de un plumazo. Pero al cantante de Turf y jurado de "Es mi sueño" le tocó en el medio de una fiesta y con un campeón del mundo como testigo de lujo.

El cantante soltó la anécdota con toda la crudeza al hablar con los demás jurados de "Es mi sueño". Resulta que Joaquín estaba en un evento, vestido para la ocasión, sintiéndose "re fachero", como él mismo definió. Caminaba con esa seguridad del que se cree el dueño de la noche.

"Me sentí tan humillado como cuando fui a una fiesta re empilchado, decía 'soy un genio, ¡que facha!'. Hasta que divisó a Leandro Paredes. El futbolista, campeón del mundo en Qatar 2022, apareció en escena vestido con un traje Armani. Pero no uno cualquiera: un modelo que, según contó Levinton entre risas y gestos de resignación, marcaba diferencias abismales. "Era hermoso, una belleza".

Paredes, siempre elegante, caminaba como si la fiesta fuera suya. Y ahí, el cantante se sintió chiquito. "Bajo la mirada, veo un espejo, me miro y dije '¡No!', era una cucaracha, dios mio, que guachada", disparó Levinton en el programa.

La frase generó carcajadas entre los panelistas y hasta en el propio Kaczka. Porque la imagen era clara: uno, con su pilcha de músico rockero, tratando de caretearla; el otro, con un corte impecable de alta costura, irradiando presencia mundialista.

La anécdota no pasó de ahí. O al menos eso pareció. Porque Levinton, lejos de enojarse con Paredes, se rio de sí mismo. Reconoció que el encuentro lo bajó del caballo. Que por más que uno se esfuerce, hay presencias que pesan. Y un tipo que levantó la Copa del Mundo, vestido por el diseñador más exclusivo del planeta, es una de esas presencias.

El cantante, conocido por hits como "Loco un poco" y "Magia Blanca", nunca tuvo problemas en mostrar sus costados menos glamorosos. En entrevistas anteriores ya contó episodios de excesos, de shows improvisados y de la vida rockera sin filtros. Pero esta confesión tuvo un tinte distinto: la incomodidad de sentirse fuera de lugar en un ambiente que no es el suyo.