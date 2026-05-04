"Es mi sueño", el programa de Guido Kaczka, entra en una nueva etapa: cuándo inicia

A pesar de los cambios de jurado, que en un principio generaron dudas sobre el ritmo de la competencia, "Es mi sueño" se afirma noche a noche como una de las apuestas más fuertes de la grilla de El Trece. Con "Gran Hermano: Generación Dorada" liderando el rating en la vereda de enfrente, el reality de canto logra sostenerse, crecer y ahora se prepara para dar un paso clave.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, hasta el Día del Trabajador, Guido Kaczka se mantuvo en la productora revisando cada detalle del programa, mostrando su perfil de conductor comprometido y presente en todos los aspectos del ciclo. Además, su trabajo ya tiene reconocimiento dentro del medio, con una nominación a los premios Martín Fierro que refuerza su buen momento profesional.

En ese contexto, en una semana arranca la segunda etapa de "Es mi sueño", una instancia donde quedan los mejores participantes y la competencia se vuelve más exigente. La dinámica cambia y cada presentación pasa a tener mayor peso, en una fase donde el margen de error se reduce y el nivel general sube.

Para acompañar este momento decisivo, el jurado de la semana estará integrado por Carlos Baute, Abel Pintos, Jimena Barón y Joaquín Levinton, figuras con experiencia y estilos distintos que aportan miradas variadas. Con este equipo, el programa busca sostener su identidad y potenciar una etapa que promete ser decisiva rumbo a la gran final.