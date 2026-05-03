"Gran Hermano Generación Dorada": qué participantes se salvaron de la gala de eliminación de este lunes 4 de mayo

Mientras ya se habla del repechaje, "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe) se dirige a una nueva gala de eliminación. Este domingo 3 de mayo, Santiago del Moro reveló los nombres de los participantes que fueron salvados por el voto telefónico y, por ende, bajaron de la placa masiva.

En el programa anterior, habían bajado de placa cinco mujeres y dos hombres gracias al voto positivo: Zilli, Manuel, Pincoya, Yipio, Lolo, Cinzia y Emanuel.

En esta ocasión, Del Moro anunció los nombres de los salvados por el público mediante el voto negativo. En este caso fueron Gladys "La Bomba Tucumana" Titi, Daniela, Juani Car y Zunino.

De esta manera, siguen en placa de nominados: Danelik, Eduardo, Grecia, Luana y Nazareno. El próximo lunes, uno de ellos se convertirá en el nuevo eliminado de "Gran Hermano Generación Dorada".