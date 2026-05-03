La fuerte confesión de Cami Mayan sobre su relación con Alexis Mac Allister que generó polémica: "Me daba vergüenza..."

A más de tres años de la separación de Camila Mayan y Alexis Mac Allister, la historia de los jóvenes sigue generando repercusión. En las últimas horas, ambos volvieron a quedar en el centro de la escena mediática luego de que la influencer recordara una vivencia intensa de su noviazgo. Sus declaraciones se viralizaron en cuestión de minutos y abrieron un fuerte debate en redes.

Todo se inició durante una charla distendida en un programa de streaming. Allí, la empresaria repasó su etapa en Inglaterra y dio detalles de una situación que sorprendió a más de uno. A pesar de que no dio demasiados detalles, su testimonio transmitió incomodidad y no tardó en generar todo tipo de reacciones entre el público.

Según explicó Mayan, durante la convivencia muchas de sus decisiones giraban en torno a la rutina del futbolista. Entre risas, admitió que solía adaptarse a sus planes, incluso cuando eso implicaba dejar de lado intereses propios. Ese punto fue el que más comentarios despertó entre los usuarios.

Aunque, el momento más emotivo llegó cuando recordó una escena puntual. "No había vuelto a ver nada de esto, lloré de flash, real era otra persona", comenzó diciendo Cami, quien vio cómo su vida cambiaba por completo.

Cami Mayan y Alexis Mac Allister se separaron en diciembre de 2022.

"Me causa como que me quiero abrazar en ese momento, es lo que les decía, todo lo que contenía y guardaba solo para mí y también el hecho de estar haciendo un blog de mie***, pero ahí empecé a hacer algo para mí", sumó.

Visiblemente movilizada aseguró: "Me daba una vergüenza tremenda, pero empecé a hacer algo para mi vida. Era horrible para mí eso, no era mi fin. Me da una pena bárbara cómo hablo, yo arranqué a hacer videos muy en mood hablando pidiendo permiso".

Cami Mayan y Alexis Mac Allister estuvieron juntos durante cinco años.

Y concluyó: "Estaba sola en la casa por qué hablaba despacio. Me daba miedo. Para mí cuándo tenes esa energía no te va bien, porque no estás en el lugar que querés estar. Quería hacer algo para mí, y elegí el momento correcto para hacerlo".

Las reacciones no tardaron en aparecer. En "X" (ex Twitter) se multiplicaron los mensajes críticos como: "Siempre con lo mismo", "no lo supera" y "busca atención". Sin embargo, también hubo quienes la defendieron y remarcaron que estaba contando una experiencia propia.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova.

Cabe recordar que la relación duró varios años y terminó en medio de versiones de infidelidad que también generaron polémica. Tras la separación, Alexis inició un nuevo vínculo con Ailén Cova. Desde entonces, cada mención al noviazgo del futbolista y la influencer vuelve a encender la conversación. Esta vez, no fue distinto.