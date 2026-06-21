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De Wanda Nara a Marley: los saludos de los famosos por el Día del Padre

Celebridades del espectáculo compartieron postales familiares, recuerdos y dedicatorias cargadas de afecto en una jornada muy especial. ¡Mirá las imágenes, en la nota!

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Este domingo 21 de junio se celebra una fecha muy especial en Argentina: el Día del Padre. Como ocurre cada año, numerosas figuras del mundo del espectáculo recurrieron a las redes sociales para expresar su cariño y homenajear a quienes ocupan un lugar fundamental en sus vidas. Entre imágenes actuales, recuerdos de la infancia y mensajes cargados de sentimiento, los famosos compartieron momentos íntimos con sus seguidores.

Entre quienes eligieron dedicar unas palabras a sus padres estuvieron Wanda Nara, Evangelina Anderson, Gianinna Maradona, Violeta Urtizberea, Zulemita Menem y Pedro Alfonso. Cada uno publicó distintas fotografías que reflejaron el vínculo familiar y despertaron cientos de reacciones entre sus fanáticos.

La celebración también tuvo espacio para los saludos dedicados a las parejas que cumplen el rol de papá. Yanina Latorre homenajeó a Diego, mientras que Bochi hizo lo propio con Sergio Lapegüe. A ellas se sumaron Camila Galante, que compartió una tierna dedicatoria para Leandro Paredes, y Paula Chaves, quien destacó a Pedro Alfonso en una jornada muy especial. 

Por su parte, Nicole Neumann posteó fotos de Manu Urcera junto a Cruz, mientras que Barby Franco mostró los regalos que que con Sarah le dieron a Fernando Burlando. Los mensajes estuvieron acompañados por imágenes familiares y momentos cotidianos que reflejaron el costado más íntimo de cada historia.

El posteo que Wanda Nara le dedicó a su papá, Andrés. (Foto: Instagram).
El posteo que Wanda Nara le dedicó a su papá, Andrés. (Foto: Instagram).

Del otro lado, varias figuras mostraron con orgullo las muestras de cariño que recibieron de sus hijos. Esteban Lamothe, Fabián Cubero, Abel Pintos, Maxi López y Luciano Castro replicaron en sus perfiles los posteos que les dedicaron los más chicos.

La lista se completó con José María Muscari, Ricardo Montaner, Flavio Mendoza, Rodolfo Barili, Nicolás Cabré, Marley y Gonzalo Heredia, quienes aprovecharon la ocasión para compartir fotos junto a sus hijos. Así, las redes sociales se transformaron en una verdadera vidriera de afecto, recuerdos y emociones en una de las fechas más significativas del calendario familiar.

Los saludos de los famosos en el Día del Padre

Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
Los posteo de los famosos por el Día del Padre. (Foto: Instagram).
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