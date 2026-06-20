¡Llora Friends! Murió James Burrows, el legendario director de la serie

El mundo del espectáculo lamenta la muerte de James Burrows, uno de los directores y productores más influyentes de la televisión estadounidense.

El creador falleció pacíficamente este viernes a los 85 años, rodeado de sus seres queridos, según confirmó su familia en un comunicado oficial que sacudió a la industria de Hollywood.

Burrows fue el cerebro detrás del éxito masivo de sitcoms icónicas como Friends -de la cual dirigió el episodio piloto en 1994- y el cocreador de la célebre serie Cheers. Su deceso provocó una inmediata ola de dolor y homenajes públicos de actores y colegas que lo consideraban un pilar fundamental en sus carreras.

A lo largo de cinco décadas de trayectoria, el realizador estuvo al frente de más de 1.000 episodios de televisión. El impacto de su partida fue recordado especialmente por las estrellas de la señal NBC y las principales figuras del entretenimiento norteamericano.

El innovador técnico que cambió la forma de filmar comedia

Nacido en Los Ángeles e hijo del dramaturgo de Broadway Abe Burrows, el cineasta no solo destacó por su dirección de actores, sino también por revolucionar la técnica detrás de las cámaras. Él fue el responsable de popularizar el uso de una cuarta cámara en las comedias grabadas con público en vivo.

Esta innovación técnica permitió un dinamismo visual nunca antes visto en la televisión, logrando registrar de manera orgánica las reacciones espontáneas de los elencos. Su pericia técnica y ritmo para el humor sofisticado se convirtieron rápidamente en el estándar de oro para toda la industria audiovisual.

El dolor del elenco de Friends y su legado histórico

Tras conocerse la triste noticia, miembros del reparto de Friends como David Schwimmer y Matt LeBlanc expresaron su profundo pesar en las redes sociales.

Ambos actores coincidieron en señalar a Burrows como un mentor indispensable y una figura paterna que lograba transformar los sets de filmación en verdaderos hogares.

Su ojo clínico para identificar grandes éxitos comerciales también lo llevó a dirigir en 2007 el piloto de The Big Bang Theory para la cadena CBS. Con un récord histórico de 11 premios Emmy ganados sobre 47 nominaciones, Burrows dejó plasmada su valiosa experiencia en su libro de memorias lanzado en 2022, consolidándose como el maestro indiscutido del humor televisivo.