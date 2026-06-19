Los invitados de "La Peña de Morfi" el Día de padre: música, humor y comida para disfrutar en familia

Como cada domingo, "La Peña de Morfi" se convierte en uno de los platos fuertes de los mediodías en la TV abierta. Con la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini, el ciclo culinario y musical número uno recibirá en el Día del Padre a grandes y queridos artistas para festejar en familia. La cita será este domingo 21 de junio, en el horario especial de las 15.15, con una jornada cargada de alegría y emoción que incluirá un homenaje especial a los padres de los campeones del mundo.

Según información de La Pavada de Diario Crónica, el programa abrirá sus puertas a Carmen Barbieri, quien se sumará por primera vez a la mesa para una charla a fondo. La actriz y conductora llega con su estilo frontal y su experiencia en los escenarios para compartir anécdotas y reflexiones. El folklore llegará de la mano de Kike Teruel, el histórico integrante de Los Nocheros, que ya tuvo su emotiva despedida en el ciclo y vuelve ahora para ponerle su sello cordobés a la celebración.

Pero el momento más esperado de la tarde promete ser el de Cae, el carismático ex vocalista de Bravo, que se presentará junto a su hijo Franco para celebrar el Día del Padre compartiendo escenario. Una postal única que promete emocionar a todos los presentes, padre e hijo unidos por la música en una fecha tan especial.

El programa, que nació en 2016 bajo la creación de Gerardo Rozín, combina lo mejor de la música en vivo (folklore, cumbia, pop y tango), cocina abundante y humor. En esta edición, el equipo gastronómico integrado por Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas . El humor estará a cargo de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola, mientras que el Turco Husaín y Chechu Bonelli traerán todas las novedades del Mundial desde Estados Unidos.

La cita es imperdible para los amantes de la buena mesa, la música popular y las historias de vida. Un domingo para festejar en familia, con los artistas que marcaron generaciones y los que vienen pisando fuerte.