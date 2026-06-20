Murió Roberto García, periodista referente de política y economía

El universo periodístico se encuentra de luto tras conocerse la noticia de la muerte de Roberto García, quien fue un analista político y económico: falleció a los 81 años.

El reconocido periodista participó por más de 60 años en medios gráficos, radio y televisión, como "Primera Plana", "La Opinión", "Ámbito Financiero" y "Canal 26". La información fue brindada por sus allegados, quienes afirmaron que no habrá velorio y su despedida será de forma íntima el domingo por la mañana en un cementerio privado.

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García nació el 2 de junio de 1945 y comenzó su carrera en la revista "Primera Plana", una de las publicaciones que marcó el periodismo político argentino de los años 60. Luego integró la redacción de "La Opinión", el diario fundado por Jacobo Timerman que reunió a una generación de periodistas de referencia.

Esos pasos definieron el perfil de un periodista comprometido con el análisis del poder, atento a los movimientos de la política y la economía. El tramo más extenso de su carrera transcurrió en "Ámbito Financiero", donde ejerció como director periodístico entre 1983 y 2008.

Varias distinciones

En tanto, su trabajo en ese período lo consolidó como una referencia para comprender la política, economía y relaciones de poder en el país. Fue distinguido en múltiples oportunidades con el Premio Konex y formó parte de la Academia Nacional de Periodismo, dos reconocimientos que reflejan el lugar que ocupó dentro de la profesión.

En los últimos años, Roberto García encontró en Canal 26 una nueva casa periodística y allí creó y condujo "La Mirada", un programa de análisis y reflexión que se convirtió en punto de encuentro para dirigentes, empresarios, periodistas y televidentes de todo el país. Lo hizo junto a su hijo Javier García, compañero de conducción y de vida, en lo que fue también una experiencia personal además de profesional.

Desde la emisora lo despidieron con sentidas palabras: "Canal 26 pierde a uno de sus referentes. Y quienes compartimos con él tantos años de trabajo despedimos también a una persona entrañable, cuya presencia dejó una marca imborrable", expresó el medio en su comunicado