Gime Accardi y Seven Kayne blanquearon su relación tras meses de rumores: la romántica foto

Tras meses de especulaciones en los portales de espectáculo, Gimena Accardi (41) y Seven Kayne (26) blanquearon su relación en redes sociales. A través de una tierna postal, los protagonistas de "Tilf", la serie vertical erótica de Olga, le contaron al mundo que están saliendo y que están muy enamorados.

En historias de Instagram, el músico compartió una foto con Gimena en plena cena en un restaurante. La imagen muestra a la actriz mirándolo fijamente a él, con ojos enamorados, mientras están tomados de la mano. En un espejo detrás de ella se lee el texto "directo al corazón", una frase que el trapero no dudó en subrayar en color rojo.

Gime Accardi y Seven Kayne blanquearon su noviazgo. (Instagram/@gimeaccardi).

Por su lado, Gime Accardi reaccionó rápido ante la romántica publicación. La ex de Nico Vázquez replicó la historia en su propio perfil y le sumó un emoji de carta con un corazón. De esta forma, el misterio llegó a su fin y los artistas oficializaron el noviazgo ante sus millones de seguidores.

Gime Accardi y Seven Kayne blanquearon su noviazgo. (Instagram/@gimeaccardi).

Cabe recordar que los rumores entre ambos empezaron a surgir desde que protagonizaron la serie vertical "Tilf". Aunque en varias oportunidades ella los negó de forma pública, los eventos compartidos y las escapadas a la Costa Atlántica ya daban indicios de que el vínculo iba mucho más allá de lo estrictamente laboral.

Esta confirmación marca una nueva etapa en la vida de Gime Accardi, ya que, tras su separación de Nico Vázquez, la actriz había expresado su miedo de no volver a enamorarse y fue quien más afectada se mostró por la ruptura. Pero ese mal momento quedó en el pasado y, ahora, Accardi disfruta de su gran presente sentimental junto a Seven Kayne.