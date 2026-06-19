Santiago del Moro frenó el cruce entre dos participantes y marcó un límite en "Gran Hermano": "No jueguen con esas cartas..."

Antes de que dos participantes bajaron de la placa de nominados por decisión del público, en el programa de este jueves 18 de junio en "Gran Hermano Generación Dorada" hubo una sanguinaria cena de nominados. Tanto fue así que Santiago del Moro frenó la discusión entre dos participantes y marcó un límite en la competencia.

Todo comenzó cuando Cinzia Francischiello subió el tono del enfrentamiento al acusar a Emanuel Di Gioia de tener actitudes machistas durante el juego. En ese contexto, el oriundo de San Martín, visiblemente afectado, recordó su vivencia familiar con este tema: "A mí me dolió porque ella sabe mi historia que yo tengo en mi casa, yo la conté públicamente y abrí el corazón hacia ellas, y me tildó de machista ella, justamente".

Y apuntó contra la participante venezolana por utilizar una problemática dolorosa para sacar ventaja en el reality: "Vos sos mala leche, Cinzia, porque jugaste con algo que la gente sufre en la casa. En mi casa, mi mamá se fue por machismo y vos jugaste con eso".

La reacción de Santiago del Moro, quien observó toda la secuencia, no se hizo esperar. El conductor sintió la necesidad de interrumpir la discusión y poner un límite en el desarrollo del juego en "Gran Hermano": "Pasan cosas serias en la vida y pasan cosas serias en esa casa y se dicen muchas cosas que son cancelables. No jueguen con ciertas cartas; si tienen algún tipo de problema con algún tema muy delicado, lo hablan, pero no lo usen como estrategia para carpetear algo. Porque el machismo, la xenofobia, son temas muy grandes como para tomarlos a la ligera".

"Y si son graves, lo hablan como personas adultas que son, lo dirimen; si quieren, vayan al confesionario, pero traten de jugar, me parece que son mucho más jugadores que esto. Jugar con el machismo, con la xenofobia, es muy grande, es muy delicado", concluyó Del Moro, dejando en claro que no todo está permitido en "Gran Hermano".



