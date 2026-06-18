Andrea del Boca quiere abandonar "Gran Hermano": "No quiero más, porque estoy poniendo en juego mi salud..."

Andrea del Boca atraviesa su peor momento dentro de la casa de "Gran Hermano Generación Dorada". La actriz, que ingresó al reality con la ilusión de revivir su carrera y conectar con una nueva audiencia, se encuentra al borde del colapso. En las últimas horas, una conversación íntima con Yipio, su compañero de encierro, reveló el estado de fragilidad emocional y física que la atraviesa. Sin filtros y con la voz entrecortada por las lágrimas, Andrea confesó que ya no puede más y que piensa abandonar la competencia. El argumento que esgrimió fue contundente: su salud está en juego y no está dispuesta a seguir arriesgándose.

El momento que desencadenó esta crisis ocurrió en el cuarto de la casa, lejos de las cámaras principales pero registrado por los micrófonos ambientales. Andrea no buscó rodeos ni eufemismos. "Y ahora qué digo? No quiero más, porque estoy poniendo en juego mi salud y no quiero", le dijo a Yipio, con la voz quebrada pero con una determinación que sorprendió a su compañero. La frase, corta y directa, no dejó espacio para dudas: la actriz estaba comunicando una decisión, no una simple queja. Yipio, visiblemente afectado, intentó calmarla y propuso que respirara un poco antes de tomar una determinación tan drástica. "Primero quiero que te calmes un poco", le respondió. Pero Andrea fue tajante: "No, no me puedo calmar". El intercambio, que duró apenas unos segundos, condensó la tensión de semanas de encierro, conflictos y desgaste físico.

El argumento que Andrea eligió para justificar su posible salida no fue el cansancio general, sino algo mucho más personal y concreto. En medio de su angustia, mencionó a su hija Anna: "Si pasa mi salud, no sería justo para Anna". Esa frase, cargada de un profundo sentido de responsabilidad materna, mostró que la actriz prioriza su bienestar por encima de la competencia y la exposición mediática. La salud, para ella, no es un tema negociable. Y es que desde su ingreso al reality, Andrea arrastra un historial de episodios preocupantes. Días atrás, la actriz apuntó directamente contra Solange, su compañera de encierro, y la acusó de haber puesto en riesgo su integridad física. La relación entre ambas, marcada por el conflicto y la falta de entendimiento, se intensificó después del reingreso de ambas al programa.

Andrea recordó el accidente que sufrió dentro de la casa, cuando se cayó y se golpeó con fuerza en la boca. Esa lesión, de gravedad, la obligó a abandonar momentáneamente la competencia para recibir atención médica especializada. Pero el problema no fue solo ese. La actriz también denunció que, durante su primera estadía en el reality, atravesó situaciones complejas relacionadas con su presión arterial. "Gracias a las telenovelas improvisadas que hacían en la habitación, me levantaba con 18 de presión. Jugaron con la presión, jugaron con la salud, terminé internada. No mezclemos el tema de la salud", disparó Andrea, visiblemente molesta, en una de sus descargos. Según su relato, la producción del programa tuvo que intervenir cuando registró un episodio de presión elevada que la llevó a estar bajo observación médica. "Me hicieron una presurometría y no salió bien porque no lograban estabilizarme. Todos fueron testigos de lo que pasó", insistió.

En paralelo, la preocupación no se limitó a la propia Andrea. Su hija Anna del Boca, que sigue el reality desde afuera, se quebró en una transmisión en vivo al referirse al difícil momento que atraviesa su madre. Durante un streaming de Telefe, Mica Viciconte le preguntó de forma directa si percibía a Andrea desbordada emocionalmente. Anna, con la voz entrecortada y las lágrimas asomando, respondió con sinceridad: "Sí, me preocupa mucho. Creo que Yipio la puede ayudar, la vi más firme después de hablar con ella. Pero a Andrea hay que retarla", expresó. Las palabras de la hija reflejaron la angustia de quien ve a un ser querido al límite y no puede hacer nada más que alentarlo a distancia.

Análisis de cierre: el precio de la exposición televisiva

El caso de Andrea del Boca en Gran Hermano pone en evidencia una de las aristas más oscuras de los realities de convivencia: el desgaste físico y mental al que se someten los participantes. Lo que comienza como una oportunidad laboral y de exposición mediática puede transformarse en una experiencia traumática cuando el cuerpo y la mente dicen basta. Andrea, con décadas de carrera en los medios, no es una novata en la exposición pública, pero el encierro, la presión constante y los conflictos interpersonales parecen haber llegado a un punto de quiebre. Su decisión de poner su salud por encima de la competencia es, en cierto modo, un acto de autocuidado y una declaración de principios. Nadie debería tener que arriesgar su bienestar por un programa de televisión.

La reacción de su hija Anna agrega una capa de humanidad al conflicto. Ver a un ser querido en esa situación, sin poder intervenir, es un sufrimiento adicional que pocas veces se visibiliza. Las lágrimas de Anna no son solo por la preocupación, sino también por la impotencia de no poder estar al lado de su madre en un momento tan delicado. El reality, que se alimenta de emociones fuertes y momentos de tensión, parece haber llegado a un límite ético. ¿Hasta dónde se puede estirar la cuerda antes de que se rompa? La pregunta queda flotando, mientras Andrea Del Boca sigue encerrada, con su salud en juego y una decisión que tomar. El público, atento a cada capítulo, espera el desenlace de una historia que ya no es solo televisión, sino una cuestión de vida o muerte en el sentido más literal.